Kredi kartınızı garsona vermeyin!

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde birçok başarılı operasyona imza atan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kapılarını Hürriyet’e açtı. Özellikle internet üzerinden işlenen suçlarla, “Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir” parolası ile mücadele eden siber polisler, internetin en yoğun kullanıldığı illerin başında gelen Antalya için çok önemli uyarılarda bulundu.

Hepsi üst düzey bilişim eğitimi almış siber polislerin başında Türkiye’nin tek kadın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emine Akbaş bulunuyor. Siber suçlarla mücadelede uzman personel ve ekipman düzeyinin çok önemli olduğunu aktaran Akbaş, siber suçun önlenmesinde sadece polise değil, vatandaşa da çok büyük görevlerin düştüğünü söylüyor.

Önemli uyarılar

Peki, birçok vatandaşın bankadaki hesaplarının boşaltılmasına, kredi kartı ve sosyal medya hesaplarının çalınmasına kadar uzanan siber suçlar nasıl işleniyor? İnternet kullanıcıları basit yöntemlerle kendilerini nasıl güvene alabilir? İşte bu soruların cevabını Antalya’da siber suçlarla mücadelenin başındaki en önemli isim olan Emniyet Amiri Akbaş, Hürriyet gazetesinden Salim Uzun’a yanıtladı.

Kişisel bilgilerinizi koruyun

Siber suçların gelişen teknolojiye paralel olarak arttığını dile getiren Akbaş, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinin yanlış kullanılması nedeniyle çok sayıda dolandırıcılık olayı ile karşılaştıklarını söyledi. Bu tür siteleri kullanan kişilerin özellikle şifre güvenliğine dikkat etmesi gerektiğini belirten Akbaş, “Gerçek hayatta hiçbir zaman paylaşmayacağınız kişisel bilgilerinizi sanal ortamda da paylaşmayın” diye konuştu.

Sahte site uyarısı

Özellikle kablosuz ve şifre güvenliği zayıf bağlantılar üzerinden veri alışverişi yapılırken çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Akbaş, “Şifreleriniz tahmin edilebilir (Doğum tarihi, futbol takımlarının kuruluş yılları) olmamalı. Cep telefonu ve dizüstü bilgisayarlarınızda şifre hatırlatması kullanılmamalı. Ayrıca özellikle bankacılık işlemlerinin yapıldığı adresler arama motorlarından değil, direk arama çubuğuna resmi adres yazılarak kullanılmalı. Bu sayede sahte sitelere karşı önlem alınmış olur” dedi.

ATM başından ayrılmayın

Şube olarak kredi kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarını da mercek altına aldıklarını kaydeden Akbaş, kredi kartı ile alışveriş ve para çekme konuları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. İşte tüketiciler için kritik önem taşıyan o bilgiler: “Kart kopyalaması sonucu yaşanan dolandırıcılık olayları birçok ilimizde gündeme geldi. Biz polis olarak bu noktada ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ancak kart kullanıcıları da kendi güvenliklerini almalı. Özellikle ATM’lerde yaşanan sıra dışı olaylar gözlemlenmeli. ATM işleminde çekilen paranın alınamaması veya kartın cihazda takılı kalması halinde kesinlikle olay yeri terk edilmeden polise haber verilmeli.

Kartınızı garsonla göndermeyin

Kart kopyalanması konusundaki en önemli noktalardan biri de kredi kartınızın fiziki güvenliği. Bu nokta yapılması gereken ön önemli şey restoranlarda, kafeteryalarda ödeme yaparken kartınızı garsona verip göndermeyin. Gerekirse siz kasaya kadar giderek ödemenizi yapın. Bu sayede kart üzerindeki bilgilerin kopyalanmasının önüne geçersiniz. Bu önlem alınırsa potansiyel mağdur olmaktan konumuna girmezsiniz.”

Polis takipte

Polisin sadece suçu araştırmadığını, suç öncesi çalışmalar da yürüttüğünü belirten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Emine Akbaş, “Biz siber suçlarla mücadele konusunda sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Bu anlamda sadece suçun araştırılması değil, önleyici hizmetler de veriyoruz. Bu noktada bilgilendirme broşürleri hazırlanıyor ve dağıtılıyor. Ayrıca suç unsuru olabilecek sanal yayınlar kullanıcılar lehine takip ediliyor” dedi.