Kredi kartınız sizi dinliyor olabilir!

Diyarbakır’da, ortam dinlemede kullanıldığı belirtilen kredi kartı görünümlü 21 ses iletim cihazı ele geçirildi.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir kargo firması şubesinde gerçekleştirilen aramada, yurt dışından gönderilen kredi kartı görünümlü, ortam sesini aktarmaya yarayan ve sim kartla çalışan cihazlar bulundu.

Vatan'da yer alan habere görer, İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, “2 kolide yapılan aramada, hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette kredi kartı görünümlü cep telefonu özelliği taşıyan 16 ses iletim cihazı ele geçirildi. Bu cihazlara ait 16 USB kablosu, 49 bluetooth özellikli mikro kulaklık ve kulaklıklar için 90 mini pil bulundu. Şüphelinin iş yerine yapılan operasyonda ise 5 tane aynı cihaz ile 2 düğme kamera ele geçirildi. Bu cihazlarla birilerinin karanlık işler çevirmeyi ve ortam dinlemeyi planladığını düşünüyoruz” dedi.