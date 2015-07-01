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Kredi kartınız sizi dinliyor olabilir!

Diyarbakır'da kredi kartı görünümlü ortam dinleme cihazı ele geçirildi

01 Temmuz 2015 12:18

Diyarbakır’da, ortam dinlemede kullanıldığı  belirtilen kredi kartı görünümlü 21 ses iletim cihazı ele geçirildi.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  (KOM) ekiplerince bir kargo firması şubesinde gerçekleştirilen aramada, yurt dışından gönderilen kredi kartı görünümlü, ortam sesini aktarmaya yarayan ve  sim kartla çalışan cihazlar bulundu.

Vatan'da yer alan habere görer, İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, “2 kolide yapılan aramada, hoparlör içerisine gizlenmiş vaziyette kredi  kartı görünümlü cep telefonu özelliği taşıyan 16 ses iletim cihazı ele geçirildi.  Bu cihazlara ait 16 USB kablosu, 49 bluetooth özellikli mikro kulaklık ve  kulaklıklar için 90 mini pil bulundu. Şüphelinin iş yerine yapılan operasyonda  ise 5 tane aynı cihaz ile 2 düğme kamera ele geçirildi. Bu cihazlarla  birilerinin karanlık işler çevirmeyi ve ortam dinlemeyi planladığını düşünüyoruz”  dedi. 

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