Kredi kartından para çekimine sınırlama

T24 - BDDK, kredi kartından yapılan nakit para çekimini azaltmayı amaçlayan yeni bir düzenleme hazırladı. Kredi kartlarının asgari ödeme tutarları da artırılacak.

Türkiye'deki 26 milyon kredi kartı kullanıcısının üç milyona yakını, borcunun asgari tutarını dahi ödeyemediği için bankaların takip listesinde bulunuyor.

Birçok kez çıkarılan yeniden yapılandırma yasasına rağmen kredi kartı borçlarına ilişkin tablonun düzelmemesi, ekonomi yönetimini yeni önlemlere yönlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartından nakit çekimi frenleyecek, asgari ödeme tutarını ise artıracak bir düzenleme hazırladı.

Sektör temsilcilerinin de olumlu yanıt verdiği Kredi Kartları Yönetmeliği'ne göre, limiti 10 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, borcun yüzde 20'si olarak korundu.

Ancak 10 ile 15 bin lira arasında limiti olan kartlarda asgari ödeme oranı borcun yüzde 30'una çıkarılacak.

Kredi kartı sahibi, bir yıl içinde üç kez ardarda asgari ödeme tutarının altında ödeme yaparsa kredi kartından nakit çekemeyecek.

Düzenleme Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından yürürlüğe girecek.