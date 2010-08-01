T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kredi kartından para çekimine sınırlama

BDDK, kredi kartından yapılan nakit para çekimini azaltmayı amaçlayan yeni bir düzenleme hazırladı.

01 Ağustos 2010 03:00

T24 - BDDK, kredi kartından yapılan nakit para çekimini azaltmayı amaçlayan yeni bir düzenleme hazırladı. Kredi kartlarının asgari ödeme tutarları da artırılacak.

Türkiye'deki 26 milyon kredi kartı kullanıcısının üç milyona yakını, borcunun asgari tutarını dahi ödeyemediği için bankaların takip listesinde bulunuyor.

Birçok kez çıkarılan yeniden yapılandırma yasasına rağmen kredi kartı borçlarına ilişkin tablonun düzelmemesi, ekonomi yönetimini yeni önlemlere yönlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartından nakit çekimi frenleyecek, asgari ödeme tutarını ise artıracak bir düzenleme hazırladı.

Sektör temsilcilerinin de olumlu yanıt verdiği Kredi Kartları Yönetmeliği'ne göre, limiti 10 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, borcun yüzde 20'si olarak korundu.

Ancak 10 ile 15 bin lira arasında limiti olan kartlarda asgari ödeme oranı borcun yüzde 30'una çıkarılacak.

Kredi kartı sahibi, bir yıl içinde üç kez ardarda asgari ödeme tutarının altında ödeme yaparsa kredi kartından nakit çekemeyecek.

Düzenleme Bakanlar Kurulu'nun onayının ardından yürürlüğe girecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24