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Ekonomi

Kredi kartında yarın yeni dönem başlıyor

Kredi kartında asgari ödeme tutarı oranları yarından itibaren artırılıyor. 17 Temmuz'dan itibaren...

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Kredi kartında asgari ödeme tutarı oranları yarından itibaren artırılıyor. 17 Temmuz'dan itibaren 3 aydır kart borcunu yarısına kadar ödemeyenler için de yarından itibaren nakit çekim yasağı başlayacak.



Kredi kartında yarından itibaren yeni bir dönem başlıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), 17 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ''Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik''i kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren bazı uygulamalar getiriyor.

Yönetmeliğe göre kredi kartı dönem borcunun asgari ödeme tutarı oranı yarından itibaren artırılacak.

Kredi kartı limiti 5 bin liranın üzerinde olanların asgari ödemeleri her 6 ayda bir yüzde 2 artarak yüzde 40'a eşitlenecek. Yeni kredi kartı alanların da asgari ödemeleri yüzde 40'tan başlayacak.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kredi kartı borcunun yüzde 50'sini ödemeyenler, nakit çekemeyecek ve limitlerini arttıramayacak.

BDDK'nın 17 Aralık 2010'daki değişikliği, 17 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girdiği için kredi kartı  sahiplerinin 17 Temmuz, 17 Ağustos ve 17 Eylül'deki ödemelerinde yüzde 50'sini ödemesi gerekiyor. Eğer kredi kartı sahibi borcunun yüzde 50'sini ödememişse, kredi kartı nakit çekime kapatılacak ve limitler artırılmayacak.


10 milyon kişi 'asgari' ödüyor

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, 10 milyon dolayında kart sahibinin borcunun asgarisini ödediğini söyledi.


Asgari tutar ne olacak?

Yarın yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kredi kartı dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarları şöyle olacak:

Limiti 5 bin liraya kadar olan kredi kartında, ilk yılda yüzde 20, ikinci yılda yüzde 22

Limiti 5-15 bin lira arasında olan kredi kartında, ilk 6 ayda yüzde 20, ikinci 6 ayda yüzde 22

Limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartında yüzde 25

Limiti 15-20 bin lira arasında olan kredi kartında yüzde 30

Limiti 20 bin lira ve üzerinde olan kredi kartında yüzde 40

Yeni kredi kartlarında da kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'tan aşağı olmayacak.


Nakit çekimi

Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa, dönem borcunun yüzde 50'sine kadar ödeme yapılan kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamayacak ve bu tür kartlar nakit kullanımına kapatılacak.


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