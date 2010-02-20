Kredi kartında söz bankaların

T24 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, kredi kartı aidatları konusunda tüketici örgütlerinin tepkisini, BDDK'nın tavsiyesi ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nün tavırlarını dikkate alması gerektiğini belirterek, "Bakanlık, bankalarca yılan hikayesine döndürülen kart aidatlarında son sözü söylemeli" dedi.



Kaya, kredi kartı aidatları konusunda son zamanlarda yapılan açıklamalarda tüketicinin haklı olduğunun görüldüğünü belirterek, bankaların "yeni kılıf arayışlarının" ise tüketicinin haklılığını pekiştirdiğini söyledi.



Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü İsmail Kalender'in yargı kararları ve yasal düzenlemelerin dikkate alınmasını, bankaların yasa ve yargı hükümlerine dikkat etmediğini söylediğini anımsatan Kaya, şöyle konuştu:



"Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tüketici örgütlerinin tepkisini, BDDK'nın tavsiyesini ve Genel Müdürlüğün tavrını dikkate almalı, bankalarca yılan hikayesine döndürülen kart aidatlarında son sözü söylemeli ve 4077 sayılı Kanunun 6. maddesini işler hale getirmelidir. 6. madde, sözleşmelerde haksız şartları düzenlemekte olup, tüketicilerle müzakere edilmeden hazırlanan standart sözleşmelerdeki aidat hükmünün geçersiz olduğunu belirtmektedir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin yürütülmesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uhdesinde olup, tüketici acilen çözüm beklemektedir."



Kaya, bankacılık kesiminin "aidat alamazsak, başka bedellerle açığı kapatırız, aidat alamazsak kart vermeyiz" şeklindeki ifadelerinin bankaların müşterilerine bakış açılarını net olarak ortaya koyduğunu ifade ederek, "Bu durum bankaların kredi kartları sayesinde tüketicinin cebine girmeye çalıştıklarını göstermektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanımızdan yasa ve yargı hükümlerini dikkate alarak kredi kartı aidatları konusunda yaşanan kaosa (dur) demesini bekliyoruz" diye konuştu.





