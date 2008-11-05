Kredi kartında borç batağı derinleşti

Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, Eylül ayında, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 41,2 oranında arttı.



Merkez Bankası verilerine göre, Ağustos ayında toplam 79 bin 277 adet olan ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin toplamı, Eylülde 111 bin 979'a çıktı.



Aynı dönemde ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısı yüzde 109,8 artarak 23 bin 967'den 50 bin 283'e, kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı da yüzde 11,5 çıkarak 55 bin 310'dan 61 bin 696'ya yükseldi.



Verilere göre, 2008 yılının dokuz ayında ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 59 bin 360 olarak belirlenirken, bunun 818 bin 165'i kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden, 241 bin 195'i de ferdi kredi borcunu ödememiş kişilerden oluştu.



Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2003 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 3 bin 670 olurken, bunun 236 bin 799'u ferdi kredi borcunu, 766 bin 871'i de kredi kartları borcunu ödemeyenlerden meydana geliyor.

