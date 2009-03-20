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Ekonomi

Kredi kartında azami faiz oranları düştü

Merkez bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranını Türk Lirası işlemlerde yüzde 4.39’dan, 3.96’ya indirdi.

20 Mart 2009 02:00

Merkez bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranını Türk Lirası işlemlerde yüzde 4.39’dan, 3.96’ya; aylık azami gecikme faiz oranını da yüzde 4.71’e indirdi. 

Gecelik faiz 1 puan indirildi

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'e göre, aylık azami akdi faiz oranı, 1 Nisan'dan itibaren TL işlemlerde yüzde 4,39 yerine yüzde 3,96 olarak uygulanacak.

ABD doları ve Euro ile yapılan işlemlerdeki aylık azami akdi faiz oranı ise değişmedi. Söz konusu oran, 1 Nisan'dan sonra da ABD doları için yüzde 2,54, avro'da da yüzde 2,30 olacak.

Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesinde, kredi kartı işlemlerindeki aylık azami gecikme faiz oranı da TL için yüzde 5,14'den yüzde 4,71'e indirildi.

Aylık azami gecikme faizi, ABD doları için şimdi olduğu gibi yüzde 3,11, avro için de yüzde 2,82 olarak uygulanmaya devam edecek.

Mevzuat uyarınca bankalar, kredi kartı işlemlerinde Merkez Bankasınca belirlenen bu oranların üzerinde faiz uygulayamıyor ve faiz oranlarını azami oranları geçmemek kaydıyla serbestçe belirleyebiliyor.

Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları 3 ay süreyle geçerli oluyor.

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