Kredi kartında aidat kalkıyor

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, içinde, bankaların kart başına sadece bir kez bedel almasını hükme bağlayan maddelerin de olduğu bir taslak hazırladı. Tüketicinin Korunması Yasa Taslağı birçok konuda tüketiciler lehine değişiklikler içeriyor.



Hükümet, kredi kartlarındaki yıllık aidat bedelinin kaldırılarak, kart başına sadece bir kez bedel alınmasını zorunlu hale getiren yasa çıkarıyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan yeni taslak yasalaşırsa, kart kullanıcılarının yoğun şikâyetine yol açan yıllık aidat uygulaması sona erecek. Mevcut durumda, geçtiğimiz aylarda bir kart sahibinin açtığı davada yanlışlığına hükmedilen yıllık kart ücreti, ancak kart kullanıcıları ayrı ayrı bankalarına başvurursa, hesap ekstrelerinden düşürülüyor. Öte yandan, aynı kart, kullanım süresi dolup yenilendiği zaman da kart ücreti tahsil ediliyor. Yeni yasa taslağı bu uygulamaya da son veriyor. Tüketicinin Korunması Yasa Taslağı, kart ücretlerinin yanısıra tüketicinin gündelik hayatın pek çok alanında şikâyetine yol açan sorunları çözmeyi amaçlıyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Tüketicinin Korunması Kanunu’yla getirilen değişikliklerin bazıları şöyle:



İndirimli satışa sınır



İndirimli satışlar yasa kapsamına alınarak dönem sınırı getiriliyor. Buna göre mevsim değişmesi nedeniyle yapılan indirimli satışlar, kış mevsimi bitiminde 15 Ocak-1 Mart, yaz mevsimi bitiminde ise 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Mağaza sahipleri, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatını, indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı, tarife ve fiyat listelerini etiketlerinden göstermek zoruna olacak. İndirimli satışlara ilişkin ticari reklam ve ilanlarda, dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi zorunlu olacak. Bir ticari işletmenin tasfiye nedeniyle indirimli satış yapabilmesi için indirimli satılacak ürünlerin envanterinin ilgili odaya sunulması ve izin alınması gerekecek.



Türkçe zorunluluğu



Özellikle ithal ürünlerde rastlanan yabancı dilde etiket kullanmak yasaklanıyor. Buna göre ürünlerin üzerinde yer alan tanıtma ve kullanıma ilişkin ifadeler, Türkçe olacak.



Paket tura teminat



Devre tatil ve devre mülk sözleşmelerinde yaşanan sorunlara çözüm amacıyla paket turlarda turizm firmasının teminat vermesi zorunluluğu getiriliyor.



Ön ödemeli (kampanyalı) satışlarda tüketicilere ödediği bedel karşılığında yasal teminat verilecek. Örneğin, müteahhit firmalar ön ödemeli konut alan vatandaşlara peşin ödemesi ve ödediği taksit karşılığında teminat mektubu verecek. Ya da tahsilatını sigorta ettirecek.



Konut kredisi sigortasız



Özellikle konut kredilerinde gündeme gelen kredinin verilmesinin isteğe bağlı sigorta yapılması şartına bağlanması uygulaması kaldırılacak. Adı "isteğe bağlı" olsa bile konut kredilerinde zorunlu tutulan bu sigorta bankalarca mecbur tutulamayacak.



Hakem heyeti sınırı 2 bin YTL’ye çıkıyor



Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’nin ilgileneceği alışveriş limitlerini yükseltiliyor. Mevcut 827 YTL olarak uygulanan malın değeri sınırı 2 bin YTL’ye çıkarılacak. Bu maddeyle mahkemelerin yükünün hafifletilmesi öngörülüyor.



