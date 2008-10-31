Kredi kartında aidat bir kere alınacak

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, kredi kartlarından bir kez aidat alınacağını söyledi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki 59 ihracatçı birliğinin başkanıyla Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksinde bir araya gelen Çağlayan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çağlayan, kredi kartları faizleriyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Kredi kartı faizlerine müdahale etme gibi herhangi bir şey söz konusu değil" dedi. Çağlayan, bu konuda devletin ilgili kurum ve kuruluşları ve mevcut yasaları bulunduğunu hatırlattı.



Ancak Tüketici Kanunu’nda kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme yapacaklarını belirten Çağlayan, bunun kredi kartı yıllık aidatlarına ilişkin bir olduğunu bildirdi. Söz konusu düzenlemenin kredi kartı aidatının kart verilirken bir kez alınmasına ilişkin olduğunu anlatan Çağlayan, şunları vurguladı:

"Yoksa öbür türlü serbest piyasa kurallarını en fazla bugüne kadar uygulamış olan bir hükümetin serbest piyasaya müdahale etme gibi bir düşüncesi söz konusu olmaz. Mali sektörümüzün ve ilgili kuruluşların özerkliği mümkün olduğunca bizler tarafından titizlikle gözetiliyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu konuda bir çalışma söz konusu. Ama faizleriyle ilgili tekrar söylüyorum bir müdahale olmaz, olmuyor."



Bir başka soru üzerine iç ve dış ticaret konusuyla ilgili çalışmalarının ise devam ettiğini belirten Çağlayan, Türkiye’nin ihracat pazarları daraldığı zaman, ihracatçının üretiminin ve ticaretinin devam ediyor olması gerektiğine vurgu yaptı. (AA)



