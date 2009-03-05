Kredi kartında 12 ay taksit dönemi bitiyor

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Somer, perakendeye yönelik kredi kartı pazarında yapılacak ayarlamayla vade farklı ödemede artık 1-2 yıl vade görülmeyeceğini bildirdi



Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nazan Somer perakende sektörüne yönelik kredi kartı pazarında mart ayından itibaren değişikliğe gideceklerini kaydetti. Somer, Alışveriş Merkezi Yatırımcılar Derneği (AYD) tarafından birincisi düzenlenen AVM Yatırımları Konferansı'nda yaptığı konuşmada, risk primlerinin artması ve getirinin azalması nedeniyle bazı şartların değişmesi gerektiğini söyledi.



Mart sonundan itibaren daha sağlıklı şartlarda ayarlama yapacaklarını kaydeden Somer, vade farklı ödemelerde artık 12 -24 aylık vadelerin görülmeyeceğini kaydetti. Somer, bankaların katlandığı risk primlerinin arttığına dikkat çekerek "Yeni bir modele gitmeliyiz. Bu model taksitin fonlama giderinin tüketici tarafından da bir miktar karşılandığı bir model olmalı" diye konuştu.



Büyüme hedefi şaştı



2001'den bu yana kart pazarının büyüdüğünü belirten Somer, "Bugüne kadar çok tatlı bir dönem geçirdik ama o ortam artık yok. Bu yıl yüzde 20 büyüme öngörmüştük. Ocakta yüzde 14, şubatta yüzde 12.5 büyüme oldu. Bu yıl yüzde 10 gibi bir büyüme göreceğiz" dedi. A



YD Başkanı Hakan Kodal ise, sektörün en önemli sorununun finans olduğunu belirterek, "Birbirimize destek olarak bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bankaların toleransı yok" dedi. Kartlara uygulanan komisyondan da yakınan Kodal, "Komisyon 10-15'lere çıktı. Bizim yüzde 20-30'luk kira indiriminin önemli kısmı komisyona gidiyor" dedi.



