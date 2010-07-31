Kredi kartına yeni düzenlemeler geliyor!

T24 - Kredi kartında yeni mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen Üst Kurul'un uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, limiti 10 bin liranın altında bulunanlar için asgari ödeme tutarı yüzde 20, harcama limiti 10 ile 15 bin lira arasında değişen kredi kartı sahiplerinin asgari ödeme miktarı ise yüzde 30 olacak.

Zaman'ın haberine göre, bir yıl içerisinde üç dönem arka arkaya asgari ödeme tutarının altında ödeme yapan vatandaş da artık kredi kartından nakit çekimi yapamayacak. Mart 2010 itibarıyla Türkiye genelindeki 26 milyon kredi kartı müşterisinden 2 milyon 280 bini asgari tutarı ödeyemediği için takip altında bulunuyor.

Nakit çekimine ilişkin düzenleme kurul tarafından tamamlanırken, asgari ödeme tutarlarına ilişkin olarak Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nın olumlu görüşünün alınması gerekiyor. Bu kapsamda Üst Kurul'un yaptığı düzenleme görüş için ilgili kuruluşlara gönderildi. BDDK'ya yakın kaynaklar, asgari ödeme uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte yeni mağduriyetlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Mart 2010 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 26 milyon kredi kartı müşterisinden 2 milyon 280 bini asgari tutarı ödeyemediği için takibe düştü. BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, takipteki oranın yüksekliğinin bankacı ve tüketiciden kaynaklanan iki sebebi olduğunu belirterek, "Bankalar çok fazla kredi kartı dağıttı.

Gelir durumunu çok dikkate almadılar, hacim oluşturmaya çalıştılar. Peki tüketicinin hatası nedir? Kredi kartı bir yaşama biçimi değil, ödeme aracı. Ama bazı tüketiciler bunu hayatlarını ikame ettirme aracı diye düşünüyor ve harcamalarını düzenli yapmıyor.'' değerlendirmesinde bulunmuştu. Bankacılık Üst Kurulu'nun verilerine göre takibe düşme oranlarında zirvede yer alan kredi kartları şikâyette de ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl kuruma ulaşan 6 bin 329 adet talep ve şikâyet hakkında işlem yapılırken en yoğun başvuru kredi kartlarında yaşandı. Kredi kartlarına ilişkin şikâyetlerin dağılımında, ilk 5 sırada "borcun yeniden yapılandırılması, kredi kartı ücret ve komisyonları, müşteriden habersiz kart tanzimi, kredi kartının bankaca iptal edilmemesi, sigorta sorunları'' yer aldı. Bu arada kart borçlarını yapılandırmak için ödeme seçenekleri hakkında bilgi almak isteyen tüketici, BDDK'nın internet sitesinde 'erişim rekoruna' imza attı. Bir yılda 1 milyon 187 bin kişinin ziyaret ettiği siteye toplam 50 milyon 642 bin erişim gerçekleşti.

Öte yandan bankacılık sektörünü küresel krizin etkilerinden koruyan BDDK, personelini de rahatlatacak önemli bir adım attı. Başkan Tevfik Bilgin tarafından çalışanlara yıllık izinlerini kullanma zorunluluğu getirildi. Başkan yardımcısı ve daire başkanları da dahil olmak üzere 500'ün üzerinde çalışandan birikmiş yıllık izinlerini kullanmaları istendi. Yurtdışında sıkça uygulanan "yıllık izin kullanma zorunluluğu" uygulaması BDDK sayesinde Türkiye'ye taşınmış oldu. Uygulama kriz sebebiyle gece gündüz çalışan BDDK'nın personel ve üst düzey bürokratlarını mutlu ederken, önümüzdeki yıllarda diğer kamu kurumlarının da bu uygulamayı örnek alabileceği belirtiliyor.