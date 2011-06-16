Kredi kartına en fazla 9 taksit

T24 - Ekonominin yumuşak karnı cari açıkla mücadelede sert tedbirler için seçim sonrasını bekleyen hükümetin yeni yol haritası yavaş yavaş belli oluyor. Bir taraftan TMSF, mevduata verilen güvence sınırını artırıp, bankalardan ekstra sigorta primi alarak en az 1 milyar TL çekmeyi planlarken, vatandaşın harcamalarını finanse ettiği kredi kartında ise son zamanlarda 24’e kadar çıkan taksitlerin 9 veya 12 ile sınırlandırılması gündemde.

Bugüne kadar munzam karşılık oranlarını artırarak, bankaların kredi maliyetlerini yukarı çekmeye ve harcamaları frenlemeye çalışan ekonomi yönetimi ekstra silahları da devreye sokacak. Bankalara kredi genişlemesinde yüzde 25 sınırına uymaları gerektiğini defalarca belirten ekonomi yönetimi, bankaların cebinden ekstra 1 milyar TL daha kaynak alacak bir formülü gündemine aldı. TMSF aracılığıyla bankalardan kesilen sigorta primlerinde artış hedefleniyor. Ancak asıl tedbirin harcama tarafında alınması gündemde. Cari açıkla mücadele konusunda sert önlemler almaktan kaçınmayacağını belirten hükümet, Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda tüm kurumların katılımıyla bir eylem planı hazırlandı.

Plana göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni dönemin de yine en önemli oyuncularından birisi olacak. BDDK, cari açıkla mücadele de daha önce hiç denenmemiş bir yol olan kredi kartı taksitlerini sınırlamayı da gündemine aldı.

Ekonomide sağlanan istikrar sonrasında kredi kartı taksitlerinin 24 aya kadar uzaması tüketimi patlatınca BDDK’nın bu konuda sınırlama yapması gündeme geldi. Kurul’a yakın kaynaklar, “Taksitlerin yani vadelerin uzaması tüketicileri de aslında zora sokuyor. Bu konuda yeni düzenlemeler gündeme gelebilir” bilgisini verdi.

Eylem planına son şekli verilirken taksit sayısının en fazla 9 ile sınırlandırılması gündeme geldi. Ekonomi kurmaylarının büyük bölümünün de 9 taksit sınırına sıcak baktığı, bunun harcamalar üzerinde orta vadede bir baskı oluşturabileceğinin düşünüldüğü belirtiliyor. Tartışılan bir diğer olasılık ise taksit sınırının hemen 9’a çekilmemesi ve öncelikle 12 ile sınırlandırılması.



