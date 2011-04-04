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Ekonomi

KREDİ KARTI SEMT PAZARINA DA GİRDİ ADANA (A.A)

04 Nisan 2011 14:57

-KREDİ KARTI SEMT PAZARINA DA GİRDİ ADANA (A.A) - 04.04.2011 - Marketlerle rekabette zorlanan semt pazarındaki esnaf, müşteri çekebilmek için kredi kartıyla satış imkanı da sunmaya başladı. Alınan bilgiye göre, tüketicilerin daha ucuz ve daha iyi ürün bulabilmek için ilgi gösterdiği semt pazarlarındaki yoğunluk son yıllarda azaldı. Kredi kartı ile ödeme seçeneği nedeniyle marketlere ilgi gösterilmeye başlanması nedeniyle müşteri kaybı yaşayan pazarcı esnafı da bu duruma çare için arayışlara girdi. Bu kapsamda kredi kartı ile satış imkanı sunmaya başlayan esnaf, yeni uygulamalarını bez afişlerle de duyurarak marketlere kaptırdığı müşterisini geri kazanmaya çalışıyor. Adana'daki Güzelyalı Semt Pazarı esnafından Fırat Vatan da kredi kartı ile satış yapmaya başladıktan sonra işlerinin tekrar hareketlendiğini belirterek, ''Kredi kartına komisyon da almıyoruz. Yeter ki müşterilerimizi yeniden kazanalım'' dedi.

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