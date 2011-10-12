-Kredi kartı sahiplerine uyarı İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan kredi kartı nakit avans kullanımı ve limit artırımı ile ilgili düzenlemeler hakkında bir duyuru yaptı. Duyuruda, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22'nci maddesinde yapılan ve 17 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme gereğince, bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 defa, dönem borcunun yüzde 50'sinin altında ödeme yapılan kredi kartlarının limitlerinin, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamayacağına ve bu tür kartların nakit kullanımına kapatılacağı hatırlatıldı. Söz konusu düzenlemenin, kart hamilinin aynı bankada birden fazla kredi kartının bulunması durumunda, o bankadaki tüm kredi kartlarını etkileyebileceğine dikkatin çekildiği açıklamada şöyle denildi: ''Son ekstre borcunun tamamının ödenmesi durumunda kartlar, nakit kullanımına ve limit artırımına tekrar açılacaktır. Dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar geçecek sürede, kredi kartları, mal ve hizmet alımına ilişkin harcamalarda kullanılmaya devam edilebilecek olup, mal ve hizmet alımlarında uygulama değişikliği yapılmamıştır. Kart hamillerinin nakit kullanım ve limit artırım taleplerinde sorun yaşamamaları için yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.''