-Kredi kartı sahiplerine uyarı ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), 17 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ''Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik''i kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren bazı uygulamalar getiriyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kredi kartı borcunun yüzde 50'sini ödemeyenler, nakit çekemeyecek ve limitlerini artıramayacak. Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Aralık 2010 tarihinde BDDK'nın bir yönetmelik değişikliği yaptığını hatırlatarak, kredi kartı limiti 5 bin liranın üzerinde olanların asgari ödemelerinin her 6 ayda bir yüzde 2 artarak yüzde 40'a eşitleneceğini, yeni kredi kartı alanların da asgari ödemelerinin yüzde 40'dan başlayacağını söyledi. BDDK'nın 17 Aralık 2010'daki değişikliğinin, 6 ay sonra 17 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girdiğini anımsatan Çakar, kredi kartı sahibinin 17 Temmuz, 17 Ağustos ve 17 Eylül'deki ödemelerinde yüzde 50'sini ödemesi gerektiğini belirtti. Çakar, eğer kredi kartı sahibi borcunun yüzde 50'sini ödememişse, kredi kartının nakit çekime kapatılacağını ve limitlerin artırılmayacağını ifade etti. Bu konu hakkında tüketicinin bilgilendirilmediğini savunan Çakar, ''Daha yeni yeni bilgilendirilmeye başlandı ama iş işten geçti... Çünkü 17 Temmuz'da, 17 Ağustos'ta müşteriler borçlarını yüzde 20'ye göre ödedi'' diye konuştu. Çakar, bilgilendirmenin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yapılması gerektiğini ifade ederek, tüketici örgütlerinden görüş alınmadığı, işbirliği yapılmadığını savundu. Çakar, 10 milyon dolayında kart sahibinin borcunun asgarisini ödediğini ifade ederek, ''Bu şekilde geçiniyorlar, yatır-çek yapıyorlar başka borcunu kapatıyorlar, alışverişini yapıyorlar'' diye konuştu. Bu süreçte yaşanacak sıkıntılara dikkati çeken Çakar, ''İntiharlar yaşanabilir, boşanmalar olabilir... Bunun sorumlusu da BDDK'dır'' dedi. Çakar, BDDK'ya 8 Ağustos'ta yazı yazdıklarını belirterek, ''Bu yönetmelik değişikliğini 'geri çek' dedik; çünkü tüketiciyi bilgilendirmediniz, yaşanacak olanlardan siz sorumlusunuz diye... Ama halen bize cevap gelmedi. Olumsuz bir cevap gelirse dava açacağız'' ifadelerini kullandı. Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin de yazılı açıklamasında, 17 Eylülde yürürlüğe girecek olan kredi kartı dönem borcunun asgari ödeme tutarı oranının artırılmasıyla ilgili yönetmeliği hatırlattı. Engin, kredi kartı dönem borcunun ödenmesi gereken asgari tutarın, limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartında yüzde 25, limiti 15-20 bin lira arasında olan kredi kartında yüzde 30, limiti 20 bin lira ve üzerinde olan kredi kartında ise yüzde 40 olarak belirlendiğini ifade ederek, yeni tahsis edilen kredi kartlarında da kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'dan aşağı olamayacağını kaydetti.