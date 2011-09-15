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Ekonomi

Kredi kartı sahiplerine kötü haber!

Kredi kartı borçlarında asgari ödeme tutarı eylül ortasından itibaren yükseltiliyor.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Kredi kartı borçlarında asgari ödeme tutarı eylül ortasından itibaren yükseltiliyor. Daha önce 100 liralık borcunun 20 lirasını ödeyerek gerisini taksitlendirebilen tüketici şimdi en az 25 lirasını ödemek zorunda. Bankalar isterse100 liralık borcun 40 lirasını da talep edebilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartlarına getirdiği yeni düzenleme 17 Eylül'de yürürlüğe giriyor.

Buna göre, 15 bin liranın altında limiti olan kartların asgari borç ödeme oranı yüzde 20'den 25'e çıkartılıyor.

Yani kredi kartınıza 100 liralık borcunuz varsa eskiden bunun 20 lirasını ödeyerek kalanını erteleyebiliyordunuz. Şimdi ise en az 25 lirasını ödemek zorundasınız. Üstelik bankanız isterse bu oranı 40'a kadar çıkarabilecek.

Bu da kredi kartı borçlarını zamana yayarak ödeyenler için çok daha az alışveriş anlamına geliyor.

CNN Türk'de yer alan habere göre, eski kredi kartı borcunu ödeyemeyip başka bankadan kredi kartı çıkartanlara da kötü haber var. Bundan böyle yeni çıkartılan kredi kartlarının sahipleri 1 yıl boyunca aylık borçlarının yüzde 40'ını ödemek zorunda.

Nakite sıkışıp kredi kartından nakit avans almayı düşünenler de eskisi kadar rahat olamayacak. Bir takvim yılı içersinde 3 defa borcunun yarısından azını ödeyenler bundan böyle nakit çekemeyecek.

Kredi kartı borcunu ödeyemeyip limitini dolduranların başvurduğu kart harcama limitini yükseltmek de artık mümkün olmayacak. BDDK'nın aldığı karara göre, kart borcunun tamamı ödenmeden kredi kartı limiti artırılamayacak.




 

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