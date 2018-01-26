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Ekonomi

Kredi kartı sahipleri dikkat; internet alışverişi için son gün 31 Ocak!

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için onay vermeyen 14 milyon kart sahibinin, 5.5 milyonu internet alışverişi yaptı

26 Ocak 2018 23:45

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart sahibinden onay alma süresinin sonuna yaklaşıldı. 45 milyon kart sahibinden 31 milyonundan talep alındı. Talep alınamayan 14 milyon karttan 5.5 milyonu internet alışverişinde kullanıldı.

Kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik süre 31 Ocak'ta sona erecek.

Dolandırıcılar tarafından ele geçirilen kart bilgileri kullanılarak, kişinin bilgisi ve isteği dışında internet üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin şikâyet artış gösterdi. Hatta kartının elektronik ticarete açık olduğunun farkında dahi olmayan kart sahipleri var. Bu nedenle kartların standart şekilde elektronik ticarete açık olarak düzenlenmesi yerine kart sahibinin tercihinin sorulması ve talebi doğrultusunda elektronik ticarete açık olması yönünde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca Ekim 2016’da karar alındı.

45 milyon kişiye ulaşıldı, 31 milyon talep alındı 

Bankaların sistemlerini alınan karara uyumlu hale getirebilmesi ve kart sahiplerinden talep toplanabilmesi için 31 Ocak 2018 tarihine kadar bankalara süre verildi. BDDK yetkililerinin yenisafak.com'a yaptığı açıklamaya göre bu süre içerisinde bankalarca, ticari ve sanal kartlar düşüldükten sonra, karar kapsamında olan 45 milyon kredi kartı için kart sahibine ulaşıldı.

31 milyon kredi kartı için kart sahibinin talebi alındı.

Talep alınmayan 14 milyon karttan 5.5 milyonu kullanıldı 

Kart sahibinin talebinin alınmadığı 14 milyon kartın sadece 5.5 milyonu geçtiğimiz bir yıl içerisinde internet alışverişinde kullanıldı.

Bu 5.5 milyon kartın internette kullanılıyor olmasına rağmen kart sahibinin henüz onay vermemesinin bazı sebepleri bulunuyor;

-Sektörde kişi başına yaklaşık 3 kart olduğu dikkate alındığında, kart sahiplerinin internet işlemlerinde kullanmak üzere tüm kartlarını elektronik ticarete açtırmaması,

-İnternet işlemi öncesi kartın elektronik ticarete açılması ve işlem sonrası yeniden kapatılabilmesine imkan sağlayan banka uygulamalarını kullanan kart sahiplerinin taleplerini bankaya iletmek yerine, işlem bazlı kendisinin kartını elektronik ticarete açıp kapatması,

-Kart sahiplerinin onay vermek için son günü beklemesi.

31 Ocak'tan sonra da alışverişe açtırılabilir 

31 Ocak 2018 olarak belirlenen uygulamaya geçiş tarihi sonrasında da kart sahiplerinin kartlarını internet işlemlerine açmak için onay vermesi ya da tercihlerini değiştirmesi halinde internete açık kartını kapalı, kapalı kartını açık hale getirmesi her zaman mümkün olacak.

Bankalar çağrı merkezi, internet şube, mobil şube gibi farklı kanallardan kart hamillerinin taleplerini alıp işleyebilecekleri altyapıyı oluşturdu. Uygulamaya geçiş sonrası, onayını ya da değişen tercihini bankaya iletmek isteyen kart hamili tercih ettiği bir kanaldan bankaya ulaşarak istediği anda işlemini yaptırabilecek.

 

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