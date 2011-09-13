Kredi kartı olanlara son 4 gün

T24 - Kredi kartı borcunuzu düzenli ödeyemeyenler, borcunun asgari tutarını ya da yüzde 50’sini ödeyerek durumu idare edenler için son 4 gün...



Bankalar 17 Eylül’den itibaren kredi kartınızla nakit çekmenize izin vermeyecek. Ayrca kredi kartı limitinizi de artırmayacak. Neden mi? Çünkü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 17 Aralık 2010 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliği Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Değişiklik Yapan Yönetmeliği bunu gerektiriyor.



Halen Türkiye’de yaklaşık 18 milyon kişide 50 milyon kredi kartı bulunuyor. Yaklaşık 10 milyon kişi, kart borcunun yalnızca asgari tutarını ödeyerek günü kurtarmaya çalışıyor. Milyonlarca kişi de borcunun tamamını değilse de bir bölümünü ödeyerek bütçesini döndürmeye çalışıyor. Bankaların takibe düşen alacaklarının yüzde 20’sini ise kredi kartı borçlarından kaynaklanan alacaklar oluşturuyor.





17 Eylül'de ne olacak?



Yönetmeliğe göre, 17 Haziran 2011’den itibaren kredi kartı borcunu bir takvim yılı içinde üç defa yüzde 50’sine kadar ödeyenlere ‘nakit çekimi yasağı’ uygulanacak. Ayrıca kart limitleri de artırılmayacak. Bu yasak tüm borcun kapatılmasına kadar da devam edecek. 17 Haziran’dan itibaren 3 aydır kart borcunu yarısına kadar ödeyenler için 17 Eylül itibariyle nakit çekim yasağı başlayacak.





Yeterince bilgilendirilmedik



Tüketici örgütleri yeni uygulama konusunda kart kullanıcılarının yeterince bilgilendirilmediğini, tüketicinin tefecilerin kucağına itildiğini ileri sürüyor. Bazı bankacılar tüketici örgütlerinin bu iddialarının haklı olduğunu savunurken, bazı bankacılar da uygulamanın doğru olduğunu belirtiyor. Üst düzey bir banka yöneticisi, “Bu hem bankayı hem de kart kullanıcısını disipline eden bir düzenleme. Tüketiciye, kart borcunu ödeyemiyorsan, limitini yükseltmem, nakit çekmene de izin vermem, taa ki borcunu kapatana kadar, mesajıdır. Zaten bir ihtiyaç için kredi kartından nakit çekmek akıllıca bir davranış değildir. Bunun yerine ihtiyaç kredisi kullanımı en sağlıklısıdır” diyor.



Bu düzenlemeyle BDDK’nin bankalara da mesaj verdiğini belirten bankacı, yeni kriz çanlarının çaldığı bir dönemde bankaların risk alırken daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti. Bazı bankaların, vatandaşın kredi kartı borcunun asgarisini ödemesini teşvik edercesine hareket ettiğini, bu sayede yüksek faizden para kazanma hesabı yaptığını anlattı. Ancak orta ve uzun vadede bu durumun banka için de sürdürülemez olduğunu söyledi.





Asgari ödeme oranı da değişecek



Aralık’ta yayımlanan bu yönetmelik kredi kartı borçlusunun yüzde 20 olan asgari ödeme oranını da yükseltiyor. Yeni kredi kartı alacak olanlar için asgari ödeme tutarının yüzde 40 olarak uygulanmasını öngören yönetmelik, mevcut kart sahipleri için de kademeli bir artış getiriyor.



Buna göre kredi kartı limiti 5 bin liraya kadar olanlar için yüzde 20’lik asgari ödeme oranı, 1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında yüzde 22’ye; 1 Ocak 2013’ten itibaren ise yüzde 25’e yükselecek.



Kart limiti 5 bin ila 15 lira arasında olanlar içinse asgari ödeme tutarı 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 22’ye yükseldi. 1 Ocak’tan itibaren ise yüzde 25 olacak.



Kart limiti 15 ila 20 bin arasında olanların ise 1 Temmuz’da yüzde 22’ye yükselen limitleri, 1 Ocak 2012’de yüzde 25’e çıkacak. 1 Temmuz 2012’den itibaren yüzde 28; 1 Ocak 2013’ten sonra ise yüzde 30 olarak uygulanacak.



Kart limiti 20 binin üzerinde olanların da yüzde 22’ye yükselen limitleri 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 25; 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 28 olacak. 1 Ocak 2013’ten itibaren yüzde 30; 1 Temmuz 2013’ten sonrası ise yüzde 35’e yükselecek.





İşte asgari ödeme oranları:



Kredi kartı limiti 0 TL – 4.999 TL arasında olan kredi kartları için :

17.12.2010 – 31.12.2011 tarihleri arasında %20

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında %22

01.01.2013'ten itibaren %25

Kredi kartı limiti 5.000 TL – 14.999 TL arasında olan kredi kartları için:

17.12.2010 – 30.06.2011 tarihleri arasında %20

01.07.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında %22

01.01.2012'den itibaren %25

Kredi kartı limiti 15.000 TL – 19.999 TL arasında olan kredi kartları için:

17.12.2010 – 30.06.2011 %20

01.07.2011 – 31.12.2011 %22

01.01.2012 – 30.06.2012 %25

01.07.2012 – 31.12.2012 %28

01.01.2013'den itibaren %30

Kredi kartı limiti 20.000 TL ve üzeri olan kredi kartları için:

17.12.2010 – 30.06.2011 %20

01.07.2011 – 31.12.2011 %22

01.01.2012 – 30.06.2012 %25

01.07.2012 – 31.12.2012 %28

01.01.2013 – 30.06.2013 %30

01.07.2013 – 31.12.2013 %35







