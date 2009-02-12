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Ekonomi

Kredi kartı mağduruna müjde

1 milyon 564 bin kredi kartı mağdurunun borçlarının yeniden yapılandırılması için kanun teklifi, Meclis'e sunuldu.

12 Şubat 2009 02:00

CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz, 1 milyon 564 bin kredi kartı mağdurunun borçlarının yeniden yapılandırılması için hazırladığı kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Parlamento'da basın toplantısı düzenleyerek teklifle ilgili bilgi veren Korkmaz, Türkiye ekonomisinin durgunluk dönemini geçerek, hızla depresyona girmeye başladığını öne sürdü.

Üretimin düştüğünü, servetlerin erimeye başladığını, işsizliğin arttığını, esnaf ve sanatkarların zor durumda olduğunu ifade eden Korkmaz, önlem alınmazsa sosyal patlama riski bulunduğunu savundu.

Kredi kartı sorununa, bankaların uyguladıkları yüksek faizlerin neden olduğunu iddia eden Korkmaz, devletin, faizlerin düşürülmesi için gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Korkmaz, kredi kartlarının, Türkiye'nin önemli bir sorunu olduğunu belirterek, sosyal patlama riskini önlemek için verdiği teklifin yasalaşmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerekirse borcumuzu kapatır, IMF'siz yolumuza devam ederiz" açıklamasına ilişkin soruyu yanıtlarken de Korkmaz, Erdoğan'ın ekonominin rakamlarından haberi olmadığını, IMF konusunu prim yapmak için kullandığını, tedbir alınmazsa ekonominin dibe vuracağını iddia etti.

Borç, 24 taksite bağlanacak

Korkmaz'ın teklifi, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa geçici madde eklenmesini öngörüyor.

Teklif, 1 Mart 2009 tarihine kadar, kendisine ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da temerrüte düşen kredi kartı borçlularının, 60 gün içinde başvurmaları halinde, Merkez Bankası gecelik borç verme faizine 2 puan eklenecek faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını 24 eşit taksitle ödemelerini düzenliyor.

Taksitlerden 3'ünü üst üste vadesinde ödenmemesi durumunda, yeniden yapılandırmayla sağlanan haklar ortadan kalkacak.

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