Kredi kartı limitleri düşüyor

Ekonomik krizlerde müşterilerin kredi kartına yüklenmesine karşı tedbir alan bankalar, müşterilerin kullanımındaki normal limitlerini düşürmeye başladılar.



Bankalar müşterilerin kredi kartı alışveriş ve nakit avans kullanımlarına haber vermeden sınırlama getiriyor. Bazı bankaların yeni başlattığı uygulamada müşteri kredi kartı borcu olmasa da, alışveriş yaparken veya nakit avans çekerken otomatik olarak ‘limitiniz yok’ sürpriziyle karşılaşıyor.



Banka şubelerine ‘Limitim var. Neden kredi kartımı kullanırken sorun yaşıyorum?’ diye başvuran müşteriler, banka görevlisinden genel müdürlük talimatıyla yeni müşteri limiti uygulaması başlatıldığını ve limitlerinin düşürüldüğü yanıtını alıyorlar.



75 YTL’yi aktaramadı



Geçmiş dönemlerde bankaların tüketicileri kredi kartı kullanımına teşvik etmek için bilgi vermeden limit yükseltmeleri yoğun tartışmalara konu olurken, şimdi de kriz ortamını göz önünde tutarak müşteriden habersiz limit düşürmeleri şikâyetlere neden oluyor.



Büyük bir bankanın yıllardır kredi kartı müşterisi olduğunu anlatan bir tüketici, limiti olduğu halde bankanın habersiz limit sınırlamasının kendisini güç durumda bıraktığını şöyle anlattı:

“Yıllardır sektörün büyük bankalarından birinin müşterisiyim. Ne bu bankaya ne de başka bir bankaya kredi kartı veya bireysel kredi borcum yok. Habersiz limit sınırlaması yüzünden, utandığım bir duruma düşürülerek mağdur edildim. 900 lira limitim olmasına karşın genel müdürlükten aldıklarını belirttikleri talimatla, kredi kartımdan, hastanede olan eşime 75 lira para aktaramadım...”



Borçluların sayısı 911 bin 456’ye çıktı



Bu arada Merkez Bankası’nın (MB) son verilerine göre tüketicilerin bankalara, tüketici kredisi ve kredi kartları kullanımından kaynaklanan toplam borcu 396.9 milyon YTL artarak 114 milyar 200.6 milyon YTL’ye yükseldi.



Bankaların tüketici kredisi alacakları 513.2 milyon YTL azalarak 81 milyar 491.7 milyon YTL’ye gerilerken, kredi kartı alacakları ise 116.2 milyon YTL’lik yükselişle 32 milyar 708.8 milyon YTL’ye çıktı.



Tüketicilerin 32 milyar 708.8 milyon YTL olan kredi kartı borçlarının, 32 milyar 666.1 milyon YTL’lik bölümü YTL cinsinden. Tüketicilerin yabancı para cinsinden kredi kartı borç tutarı ise 42.7 milyon YTL.



Merkez Bankası kasım ayı rakamlarına göre, kredi kartı ve bireysel kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı 911 bin 456. Bu rakam 2007’ye göre yüzde 40’lık bir artışı ifade ediyor.

Merkez Bankası bir süre önce tüketicileri faizlerinin yüksek olması nedeniyle, kredi kartı kullanmak yerine tüketici kredisi kullanmaları yönünde uyarmıştı.

