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Kredi kartı kullanıcılarına müjde

Merkez Bankası 1 Ocak'tan itibaren gecikme faiz oranları ile Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranını değiştirdi.

19 Aralık 2009 02:00

T24-Merkez Bankası 1 Ocak'tan itibaren gecikme faiz oranları azami sınırı 4,01'den 3,66'ya, Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranını da yüzde 3,26'dan yüzde 2,91'e düşürdü.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Merkez Bankası, yılbaşından geçerli olmak üzere Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde aylık azami akdi faiz oranını yüzde 2,91'e, aylık azami gecikme faiz oranını da yüzde 3,66'ya indirdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ ile aylık azami akdi faiz oranı, Türk Lirası için yüzde 3,26'dan yüzde 2,91'e düşürüldü. Tebliğde ABD dolarında uygulanan yüzde 2,54 ve Avroda uygulanan yüzde 2,30'luk aylık azami akdi faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi.

Merkez Bankası, aylık azami gecikme faiz oranı da yine yılbaşından geçerli olmak üzere yüzde 4,01'den yüzde 3,66'ya çekti. Aylık azami gecikme faiz oranı ABD doları için yüzde 3,11, Avro için de yüzde 2,82 olarak uygulanmaya devam edecek.

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