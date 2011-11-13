Kredi kartı kullanıcılarına altın öğütler

T24 - Teknolojik gelişmeler doğrultusunda yaygınlaşan kredi kartlarının kullanıcılarının, yaşanması muhtemel dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karşı uyanık olması gerekiyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet sitesinden derlenen bilgilere göre, kredi kartı dolandırıcıları, kredi kartlarını ele geçirmeseler bile kart sahiplerini maddi zarara uğratabiliyor.



Kart numarası, kartın son kullanma tarihi ve kartın arkasındaki CVV2 numarası ile internet üzerinden rahatlıkla alışveriş yapılabiliyor. Bu nedenle kart üzerindeki bu bilgilerin, art niyetli kişilerden korunması, numaranın bulunabileceği ekstre, ATM fişi, slip gibi belgelerin güvenli bir yerde muhafaza edilmesi, ihtiyaç kalmadığında mutlaka üzerindeki numaraların okunamayacak şekilde imha edilmesi isteniyor.



Sadece buruşturulup çöpe atılan bir belgenin kötü niyetli kişilerce elde edilebileceği, bunun için belli kişileri takip eden, çöpleri araştıran kimseler olabileceği unutulmamalı.



Hangi kurum veya kuruluştan gelirse gelsin, banka ve kredi kartı bilgileri, internet bankacılık numarası ve bunlara ait şifreler, e-posta veya on-line formlara yazılmamalı. Banka veya banka görevlileri, kişilerin şifrelerini ne şekilde olursa olsun talep edemez. Buna dikkat edilmeli ve tanınmayan kişilerden gelen şüpheli e-postalar açılmamalı, açılmışsa ekte gönderilen yazılımlar indirilmemeli, linklere tıklanmamalı.



Kredi kartı ve on-line bankacılık hesap ve kart numarası ile şifreler, kesinlikle bilgisayarda saklanmamalı.



Kişisel bilgisayarlarda işletim sisteminin güvenlik güncellemeleri yapılmalı ve sık sık güncellenen bir antivirüs yazılımı kullanılmalı.



ATM’ler kullanılırken kimseden yardım istenmemeli ve çevredeki insanlara dikkat edilmeli.





Şifre güvenliği



Şifre çalındığı takdirde, diğer tüm bağlantılı hesaplardaki şifreler değiştirilmeli. Yasal bir e-posta kullanılıyorsa, e-posta sunucusu sorumlusu aranıp şifrenin geçersiz hale getirilmesi istenmeli. Bankacılık şifresi ise yetkili banka veya yetkili kurum aranmalı.



Şifreler, kişilerin hesaplarına art niyetli kullanıcıların erişmelerini önlemek amacıyla kullanılıyor. Tüm önlemlere rağmen yeterli zaman ve kaynak olduğu takdirde kırılamayacak şifre matematiksel olarak bulunmuyor. Ancak bu işlemin mümkün olduğu kadar zorlaştırılması ve sürenin uzatılması gerekiyor. İyi kriptolu bir şifrenin kırılması günümüz teknolojisinde bile aylarca, yıllarca sürebiliyor. Şifre seçimindeki gerçek amaç, dolandırıcı ve hırsızların işini zorlaştırmak olmalı.





Kart kullanıcılarının dikkat etmesi gerekenler



Kartlı ödeme sistemleri, beraberinde bazı güvenlik sorunlarını da getiriyor. Kartlı ödeme sistemlerinde en riskli grubu oluşturan kredi kartı sahteciliği, Türkiye’de de rastlanan bir sahtecilik türü olarak dikkati çekiyor.



Kredi kartı sahteciliğinin önüne geçebilmek, ancak kart sahiplerinin alacağı önlemlerle mümkün olabiliyor.



Kart kullanıcıları, kart sahteciliğiyle ilgili şunlara dikkat etmeli: "Kredi kartınız kaybolduğu veya çalındığında vakit geçirmeden kredi kartınızı aldığınız bankayı arayıp iptal ettirin.



Kartınızın kaybolacağı veya çalınacağı düşüncesiyle kredi kartınızın bağlı olduğu bankanın müşteri ilişkileri biriminin telefonlarını ajandanıza veya cep telefonunuza kaydedin.



Büyük iş merkezlerinde in-print veya POS makinelerinde kredi kartınız kullanıldıktan sonra alın.



Kredi kartınızı kullanırken tanıdık ve bildik yerlerden alışveriş edin.



Alışverişlerinizden sonra müşteri nüshalarını saklayın ve aylık ekstrelerinizle karşılaştırın.



Kredi kartı şifrenizi hiçbir şekilde banka yetkilisi olsa bile kimseye söylemeyin.



Kredi kartınızın güvenliği sizin şifrenizdir. Eğer şifrenizin öğrenildiğini düşünüyorsanız, şifrenizi değiştirin.



İnternet vasıtasıyla kredi kartıyla alışveriş yapmamaya çalışın.



Alışveriş yaptığınız yerlerde POS makinelerinin hangi bankaya ait olduğu gözükmektedir. Kredi kartınızın POS makinesi haricinde bir başka makineden geçirilmemesine dikkat edin.



Turistik yörelerde, benzinci, halıcı, araba kiralama şirketleri, oteller ve kuyumcularda kredi kartınızı kullanırken dikkat edin.



Yeni kredi kartınız size belirtildiği zamana kadar gelmezse ilgili bankayı arayıp kartınızın durumunu sorun."







