Kredi kartı kullanıcıları DİKKAT!

T24 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bir yılda en fazla 3 kez dönem borcunun yarısından daha az ödeme yapan tüketicilere nakit para çekme yasağı getirilerek kredi kartı asgari ödeme tutarının yüzde 20'lerden yüzde 40'a çıkarılmasına ilişkin düzenlemelerin 17 Eylül 2011 tarihinden itibaren günü kurtaran tüketiciler için büyük sıkıntı yaratacağı belirtildi.



Tüketiciler Birliği Kurucu Genel Başkanı ve Tüketici Hakları Uzmanı Mehmet Bülent Deniz, Gazeteport'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de 17-18 milyon kişinin cebinde 50 milyon adet kredi kartı bulunduğunu ve yaklaşık 10 milyon tüketicinin kredi kartı borçlarında yalnızca asgari tutarda ödeme yaparak günü kurtaran tüketiciler olduğunu dile getirdi.



Asgari ödeme tutarının alışkanlık haline dönüşmemesi, tüketicinin arada gidip borcunu kapatması için BDDK'nın bu tarz bir önlem aldığını belirten Deniz, bir tüketicinin 1000 liralık kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyerek borcunu 3,5 yılda kapayabildiğini söyledi. Yeni düzenleme kapsamında, yalnızca borcunun asgari tutarını ödeyen tüketicilerin kartlarının limitinin arttırılmayacağını ve sayısı 9-10 milyon civarında olan bir kredi kartından çekip diğer kredi kartını borcunu ödeyen günü kurtaran tüketiciler için nakit çekiminin kapatılacağını dile getirdi.





Tefeciler iş başında



BDDK'nın düzenlemesini fırsat olarak gören ,tüketicilerin kredi kartı borçlarının tamamını daha düşük faiz oranından, kefil, sözleşme, formalite gerektirmeden ödeyeceklerini belirten danışmanlık şirketlerini atağa geçirdi. Tüketicilerin kredi kartı borçlarını 12 ay eşit taksite böleceklerini taahüt eden şirketler bankaların aylık uyguladığı vade farkının altında sundukları oran ile tüketicilerin daha karlı çıkacağını iddia ediyorlar.



Tüketiciler Birliği Kurucu Genel Başkanı, tüketicileri bu tür şirketlere karşı tetikte olmaları konusunda uyardı.





Tüketiciler dikkat



Bir kurumun faiz karşılığında para verebilmesi için BDDK'dan izin alması gerektiğine değinen Deniz, bu kurumların tefecilik yaptıklarını söyledi. Deniz, 17 Eylül itibariyle tüketicilerin kredi kartı borçlarını kapama yoluna gitmesinden yararlanmak isteyen bu şirketlere karşı tüketicileri uyardı. Kredi kartı borçlarının kapatılıp kapatılmadığının denetlenmesinin mümkün olmadığını dile getiren Deniz, bu kurumların izinsiz para topladıklarından dolayı vergi vermediklerini bildirdi.



Kredi kartı faizlerinin yüzde 2,75 civarında, tüketici kredisi faiz oranlarının ise yüzde 1 civarında olduğunu belirten Deniz, tüketici kredisi kullanmanın 2 kat daha avantajlı olduğunu dile getirdi. Tüketicilerin icraaya düşmemesi adına krediye ödeme yapmasını yararlı gördüğüne değinen Deniz, müşterilere bireysel kredilerle borçlarını kapatma yoluna gitmelerini önerdi.





