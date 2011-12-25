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Ekonomi

Kredi kartı gecikme faizleri artırıldı

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları yeniden belirlendi. Kredi kartı faiz oranları TL işlemleri artırıldı.

25 Aralık 2011 02:00

T24 - Kredi kartı gecikme faizleri artırıldı Merkez Bankası kredi kartlarında Türk lirası işlemlerde uygulanan aylık azami akdi faiz oranını ve aylık azami gecikme faiz oranlarını 1 Ocak 2012’den itibaren artırdı.


Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları yeniden belirlendi. Kredi kartı faiz oranları TL işlemleri artırıldı.


Merkez Bankasının 'Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Buna göre, aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,34, ABD Doları için yüzde 1,70 ve avro için de 1,64 olarak belirlendi.


Aylık azami gecikme faizi oranı da Türk Lirası yüzde 2,84, ABD Doları için yüzde 2,20'ye ve avro için yüzde 2,14 oldu.


Tebliğin, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

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