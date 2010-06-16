Kredi kartı faizleri düştü

T24- Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan azami akdi faiz oranı yüzde 2.8'den yüzde 2.69'a, aylık azami gecikme faizi oranı, Türk Lirası için yüzde 3.55'ten yüzde 3.19'a düşürülürken, dolar ve Avro cinsinden işlem yapılan kredi kartlarında ise faiz oranları sabit tutuldu.



Merkez Bankası'nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, aylık azami akdi faiz oranı, Türk Lirası için yüzde 2.69, dolar için yüzde 2.54 ve Avro için yüzde 2.3 olacak. Aylık azami gecikme faizi oranı, Türk Lirası için yüzde 3.19, dolar için yüzde 3.11 ve Avro için yüzde 2.82 olarak uygulanacak.