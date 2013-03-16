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Ekonomi

Kredi kartı faizleri düşürüldü

Aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,34'ten yüzde 2,22'ye, aylık azami gecikme faizi oranı ise yüzde 2,84'ten yüzde 2,72'ye düşürüldü

16 Mart 2013 13:04

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında düzenlemeye gidildi. Aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,34'ten yüzde 2,22'ye, aylık azami gecikme faizi oranı ise yüzde 2,84'ten yüzde 2,72'ye indirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre yapılan değişiklikle, aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,34'ten yüzde 2,22'ye, aylık azami gecikme faizi oranı ise yüzde 2,84'ten yüzde 2,72'ye düşürüldü.

Dolar ve avroda oranların değişmediği Tebliğ, 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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