Kredi kartı faizinde indirim

T24 - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, TL için kredi kartı aylık azami gecikme faiz oranını ise yüzde 3,19'dan, yüzde 2,94'e indirdi.

Kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı ve gecikme faiz oranı, dolar ve avro için değiştirilmedi. Buna göre, aylık azami akdi faiz oranı ABD doları için yüzde 2,54 ve avro için yüzde 2,30, aylık azami gecikme faiz oranı da ABD doları için yüzde 3,11 ve avro için yüzde 2,82 olarak uygulanmaya devam edecek.

Tebliğ, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.