Kredi kartı faizi düşürüldü

Merkez Bankası akdi faiz oranlarını aşağı çekti. Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranları ile aylık azami gecikme faiz oranlarını Türk Lirası işlemlerde düşürdü.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'e göre, aylık azami akdi faiz oranı, 1 Ekim'den itibaren TL işlemlerde yüzde 3,49 yerine yüzde 3,26 olarak uygulanacak.

ABD Doları ve avro ile yapılan işlemlerdeki aylık azami akdi faiz oranı ise değişmedi. Söz konusu oran, 1 Ekim'den sonra da ABD Doları için yüzde 2,54, avro'da da yüzde 2,30 olacak.

Merkez Bankasının yeni düzenlemesinde, kredi kartı işlemlerindeki aylık azami gecikme faiz oranı da TL için yüzde 4,24'den yüzde 4,01'e indirildi. Aylık azami gecikme faizi, ABD Doları için şimdi olduğu gibi yüzde 3,11, avro için de yüzde 2,82 olarak uygulanmaya devam edecek.

Mevzuat uyarınca bankalar, kredi kartı işlemlerinde Merkez Bankasınca belirlenen bu oranların üzerinde faiz uygulayamıyor ve faiz oranlarını azami oranları geçmemek kaydıyla serbestçe belirleyebiliyor. Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları 3 ay süreyle geçerli oluyor.