T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kredi kartı faizi düşürüldü

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranları ile aylık azami gecikme faiz oranlarını Türk Lirası işlemlerde düşürdü.

17 Eylül 2009 03:00

Merkez Bankası akdi faiz oranlarını aşağı çekti. Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranları ile aylık azami gecikme faiz oranlarını Türk Lirası işlemlerde düşürdü.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'e göre, aylık azami akdi faiz oranı, 1 Ekim'den itibaren TL işlemlerde yüzde 3,49 yerine yüzde 3,26 olarak uygulanacak.

ABD Doları ve avro ile yapılan işlemlerdeki aylık azami akdi faiz oranı ise değişmedi. Söz konusu oran, 1 Ekim'den sonra da ABD Doları için yüzde 2,54, avro'da da yüzde 2,30 olacak.

Merkez Bankasının yeni düzenlemesinde, kredi kartı işlemlerindeki aylık azami gecikme faiz oranı da TL için yüzde 4,24'den yüzde 4,01'e indirildi. Aylık azami gecikme faizi, ABD Doları için şimdi olduğu gibi yüzde 3,11, avro için de yüzde 2,82 olarak uygulanmaya devam edecek.

Mevzuat uyarınca bankalar, kredi kartı işlemlerinde Merkez Bankasınca belirlenen bu oranların üzerinde faiz uygulayamıyor ve faiz oranlarını azami oranları geçmemek kaydıyla serbestçe belirleyebiliyor. Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları 3 ay süreyle geçerli oluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24