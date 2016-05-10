T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kredi kartı davaları 3 ayda 500 bine dayandı

"TBB verilerine göre; kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı, geçen yıla oranla yüzde 6.0 artışla, 494 bine yükseldi"

10 Mayıs 2016 15:13

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde ödenemeyen kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı yılın ilk üç aylık döneminde 500 bine dayandı.
Kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 466 binden, yüzde 6.0 artışla 494 bine yükseldi. Aynı dönemlerde; bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı yüzde 18.3 artışla 175 binden, 207 bin kişiye ulaşırken, kredi kartı nedeniyle açılan dava sayısı yüzde 1.4 azalışla 291 binden 287 bine geriledi.
TBB'nin açıklamasında; bir kişiye ait farklı zamanlarda yasal takibe düşen birden fazla kredi ve/veya kredi kartı borcu bulunabildiği için, aynı dönemde bireysel kredi veya kredi kartı borcudan dolayı yasal takibe giren kişi sayısının yüzde 5 artışla 404 bin kişiye çıktığı ifade edildi. 
(DHA)

ETİKETLER

kredi kartıtürkiye bankalar birliğitbb risk merkezikredi kartı davaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24