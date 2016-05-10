Kredi kartı davaları 3 ayda 500 bine dayandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde ödenemeyen kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı yılın ilk üç aylık döneminde 500 bine dayandı.

Kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 466 binden, yüzde 6.0 artışla 494 bine yükseldi. Aynı dönemlerde; bireysel kredi borçları nedeniyle açılan dava sayısı yüzde 18.3 artışla 175 binden, 207 bin kişiye ulaşırken, kredi kartı nedeniyle açılan dava sayısı yüzde 1.4 azalışla 291 binden 287 bine geriledi.

TBB'nin açıklamasında; bir kişiye ait farklı zamanlarda yasal takibe düşen birden fazla kredi ve/veya kredi kartı borcu bulunabildiği için, aynı dönemde bireysel kredi veya kredi kartı borcudan dolayı yasal takibe giren kişi sayısının yüzde 5 artışla 404 bin kişiye çıktığı ifade edildi.