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Ekonomi

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı arttı

Bu yılın ilk 5 ayında, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, 2009 yılına göre yüzde 17,3 yükseldi.

31 Temmuz 2013 14:06

Bu yılın ocak-mayıs döneminde, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, 2009 yılına göre yüzde 17,3, ferdi kredi borcunu ödemeyen kişi sayısı ise yüzde 31,1 arttı.
 
Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgiye göre, kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı  geçen yılın tamamında 453 bin 656 iken, bu yılın ocak-mayıs döneminde 325 bin 179 kişi olarak kayıtlara geçti.
 
Bu yılın ilk 5 ayında kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, 2009 yılının tamamına göre yüzde 17,3 yükseldi.
 
Yılın Ocak-Mayıs döneminde, ferdi kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, 2009 yılına oranla yüzde 31,1 yükselişle 233 bin 55 oldu.
 
Söz konusu verilere göre, 2009 yılından bu yılın ilk 5 ayına kadar ferdi kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı, 1 milyon 27 bin 118, bireysel kredi kartı borcunu ödeyemen kişi sayısı da 1 milyon 437 bin 499 olarak kayıtlara geçti.

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