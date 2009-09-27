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Ekonomi

Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler hızla artıyor

Kredi kartı borcu kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı temmuz ayında, yaklaşık yüzde 19.5 artarak 106 bin 225’e çıktı.

27 Eylül 2009 03:00

Kredi kartı borcu kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı temmuz ayında, yaklaşık yüzde 19.5 artarak 106 bin 225’e çıktı.

Aynı ay, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı ise yüzde 22,5 yükselerek, 50 bin 424’den 61 bin 770’e çıktı. Kredi kartı borcunu ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenleri gösteren negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartları sisteminde yer alan kişi sayısı, temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 20,6 oranında arttı. Verilere göre, 2009 yılının yedi ayında ferdi kredi ve kredi kartları  borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 894 bin 187 olarak belirlenirken, bunun 552 bin 959’u kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden, 341 bin 228’i de ferdi kredi  borcunu ödememiş kişilerden oluştu. Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2004 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 744 bin 845 oldu. 

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