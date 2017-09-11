Kredi kartı borcu yüzünden yasal takibe girenlerin sayısı yüzde 2 arttı

İstanbul, 11 Eylül (DHA) – Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Temmuz 2017 Raporu’na göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren toplam kişi sayısı, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 815 bin kişiye yükseldi.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 441 bin kişi olurken, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 4 azalarak 565 bin kişi oldu.