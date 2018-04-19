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Kredi kartı borcu yüzünden intihara kalkıştı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, annesinin kredi kartını kullanan ve biriken borcu ödeyemeyen Hayrettin Ü

19 Nisan 2018 21:31

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, annesinin kredi kartını kullanan ve biriken borcu ödeyemeyen Hayrettin Ü. (20), 10 katlı inşaatın 5\'inci katına çıkarak intihar etmek istedi.
Olay, Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Hacısaki Mahallesi\'nde meydana geldi. İşsiz olduğu  öğrenilen epilepsi hastası Hayrettin Ü. annesi Z.Ü.\'nün kredi kartını izinsiz olarak kullandı. Yaklaşık 3 bin TL borç yapan genç, bankaya olan borcunu ödeyemeyince intihar etmek için inşaata çıktı. Annesinin yüzüne bakamadığını söyleyen işsiz genç ölmek istediğini söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir duruma karşı hava yastığını açtı. Polisin yarım saat süren ikna çalışması neticesinde Hayrettin Ü. çıktığı inşaattan indirilmek istenirken epilepsi krizi geçirdi. Tedavisi inşaatta yapılan genç tedavi için önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü.

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