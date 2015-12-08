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Ekonomi

Kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe uğrayanlar 1 milyon 150 bin kişiyi aştı

Kredi veya kredi kartı borcudan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 2 arttı

08 Aralık 2015 20:30

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ekim 2015 Raporu’na göre; bireysel kredi veya kredi kartı borcudan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 2 artarak 1 milyon 151 bin kişiye yükseldi.

TBB Risk Merkezi verileri, Ekim sonunda bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 617 bin kişiye yükseldiğini gösterdi. Aynı dönemde kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınmış kişi sayısı ise yüzde 3 azalarak 862 bine geriledi.

 

 

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