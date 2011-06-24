-KREDİ KARTI BORCU İÇİN BANKA SOYDU İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Bakırköy'deki bir banka şubesinden silah tehdidiyle 47 bin lira alarak kaçan 62 yaşındaki şüpheli, fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, İncirli Caddesi üzerindeki bir banka şubesine gelen ve alkollü olduğu öğrenilen Taner I. (62), güvenlik görevlisini silah tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Daha sonra vezneye yönelen soyguncu, görevliden paraları çantaya doldurmasını istedi. İçinde 47 bin lira bulunan çantayı alan soyguncu, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bakırköy Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, soyguncuyu yakalamak amacıyla bölgede çalışma başlattı. Ekipler, Taner I'yı, fazla uzaklaşamadan saklandığı ara sokakta, soygunda kullandığı tabanca ve çaldığı paralarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürülerek sorguya alındı. Taner I'nın, 7-8 ayrı bankaya 50 bin lira kredi kartı borcu bulunduğu için soygunu gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.