Kredi kartı borçlusu iki kat arttı

Durgunluk, işsizlik, tüketimin borçla finanse edilmesi borç ödemeyenlerin sayısını çığ gibi büyütüyor. Kredi borcunu ödemeyen 201 bin, kart borcunu ödemeyen 741 bin kişi var.



Piyasalardaki durgunluk, işsizliğin artması, halkın tüketimini daha fazla borçla finanse etmesi tüketici kredisi ve kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısını 1 milyon kişiye yaklaştırdı. Merkez Bankası verilerine göre tüketici kredisi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ilk 8 ayda, önceki yılların tamamından bile fazla. Kart borcunu ödemeyenlerin sayısı ise 2006 ve 2007 toplamının üzerinde.



8 ayda 3’e katlandı



Merkez Bankası verilerine göre 2007'de tüketici kredisi alıp borcunu ödemeyenlerin 48 binken bu yılın ilk 8 ayı sonunda rakam bunu 3'e katladı ve 120 bin kişiyi aştı. Temmuzda ise bir önceki aya göre kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı yüzde 42 arttı. Tüm yıl toplamında ise tüketici kredisi borcunu ödemeyenlerin sayısı 201 bin olarak hesaplandı. Bu rakamın yüzde 60'ı bu yıla ait.



1 milyona vurdu



Kredi kartı borcundaki dramatik artış ise sürüyor. Verilere göre ağustosta kart borcunu ödemeyenlerin sayısı 61 bini aşarak aylık bazda tarihinin en yüksek düzeyine çıktı. İlk 8 ay sonunda ise borcunu ödemeyenlerin sayısı 323 bine tırmandı. Bu geçen yılın tamamına göre yüzde 79'luk bir artış anlamına geliyor.



2007'de kart borcunu ödemeyenlerin toplamı 180 bin 169 kişi olmuştu. Toplamda ise borçlu tüketici sayısı 1 milyon kişiye koşuyor. Verilere göre kredi kartı ve tüketici kredisini ödemeyenlerin toplamı bu yılın ilk 8 ayında 443 bin kişi oldu. Geçen yılın tamamında ise rakam 228 bin kişiydi. Her tüketicinin bir kez sayıldığı varsayımıyla tüm yıllar itibariyle borçlu sayısı ise 943 bin 171 kişiye ulaştı.

