T24- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 2009 yılında çıkarılan kredi kartı borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getiren yasadan yararlanamayan, kredi kartı borçlularına ikinci bir şans tanımak için düğmeye bastı.



Star'ın haberine göre BDDK, geçen yıl çıkarılan ve kredi kartı borçlarını beş kez yapılandırma imkânı sağlayan düzenlemeyi, 2011 yılının mart ayına kadar uzatacak. Bu düzenleme ile işleri 2010 yılında düzelecek kredi kartı borçlarının 'ödeme kolaylığından' yararlanması öngörülüyor. Geçen yılki yapılandırmanın sona ermesinin ardından yapılan değerlendirmelerde, işleri 2010 yılı içinde düzelmesi beklenen kredi kartı borçlularına bir şans daha verilmesi kararlaştırıldı.



Eskisi kadar esnek değil



Ancak bu düzenleme, yasada yer alan yapılandırma imkânları kadar olmayacak. Sadece yapılandırma hakkı konusunda sağlanacak. Söz konusu düzenleme de BDDK'nın Karşılıklar Yönetmeliği'nde yapacağı değişiklik ile sağlanacak. BDDK konuyla ilgili olarak bir yönetmelik değişikliği hazırlayarak, Türkiye Bankalar Birliği'nin görüşüne sundu.



Beş yapılandırma hakkı



Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte, kredi kartı borçlularına yapılandırma konusunda geçtiğimiz yıl tanınan '5 yapılandırma hakkı' ikinci kez verilecek. Beş kez yapılandırma hakkı 2011 yılının Mart ayında dolacak.



Düzenleme ne getiriyor?



BDDK'nın Karşılıklar Yönetmeliği'nde yapacağı değişiklik ile, tüketicilere kredi kartı borçlarına 5 kez yapılandırma imkânı getiriliyor. Yani bir kredi kartı borçlusu, kredi kartı borcunu, ilk 90 günlük süre içinde iki kez yeniden yapılandırmasını isteyebilecek. Eğer kredi kartı borcu takibe uğrarsa, takip döneminde de beş kez yapılandırma talebinde bulunulabilecek. Böylece bir kredi kartı borçlusu bankasına giderek, borcunun beş kez yapılandırılmasını talep edebilecek.