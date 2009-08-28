Kredi kartı borçlarında gerileme

Bankaların tüketici kredisi alacakları 14-21 Ağustos haftasında 314.7 milyon TL azalarak 83 milyar 432 milyon TL'ye gerilerken, tüketicilerin kredi kartı borçları da 655.3 milyon TL’lik azalışla 34 milyar 76 milyon TL’ye düştü. Böylece tüketicilerin bankalara olan toplam borcu 970.1 milyon TL azalarak 117 milyar 508 milyon TL oldu.

Bankaların tüketici kredisi alacakları söz konusu haftada 314.7 milyon TL azalarak 83 milyar 432 milyon TL'ye, tüketicilerin kredi kartı borçları da 655.3 milyon TL’lik azalışla 34 milyar 76 milyon TL’ye düştü. Konut kredisi alacakları 15.6 milyon TL’lik azalışla 38 milyar 753 milyon TL’ye geriledi. Taşıt kredilerinin 45.3 milyon TL azalarak 4 milyar 343 milyon TL’ye gerilediği söz konusu bir haftalık dönemde, diğer tüketici kredileri ise 253.7 milyon TL’lik azalışla 40 milyar 336 milyon TL oldu.



Tüketicilerin geçen hafta 655.3 milyon TL’lik azalışla 34 milyar 76 milyon TL’ye düşen kredi kartı borçlarının, 34 milyar 39 milyon TL’sinin TL cinsinden, 36.8 milyon TL’sinin ise yabancı para cinsinden olduğu belirlendi.

