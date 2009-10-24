Kredi kartı borçları tüketici kredisine çevrilecek

Kredi kartı borçlarının 24 ayı geçmemek üzere tüketici kredisine çevrilmesi amacıyla kanun teklifi hazırlandı.









MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, kredi kartı borçlarının 24 ayı geçmemek üzere tüketici kredisine çevrilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Serdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni, bugün TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi.

MHP'li Serdaroğlu, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili olarak 24 Haziran 2009 tarihinde çıkarılan kanunun, temerrüte düşmüş, kendilerine ihtar çekilmiş, haklarında icra takibi başlatılmış kişileri kapsadığını, kart borcunun asgarisini ödeyerek borcunu döndürmeye çalışan vatandaşları ilgilendirmediğini söyledi.







'9 milyon kart sahibinin toplam borcu 12-13 milyar civarında'





Kredi kartı borcunun asgarisini ödeyerek günü kurtarmaya çalışan yaklaşık 9 milyon kart sahibinin toplam borcunun, 12-13 milyar lira civarında olduğunu kaydeden Serdaroğlu, ''Kredi kartı borçları ile çok büyük, çok tehlikeli bir krizin işaretleri alınmaya başlamıştır. Rakamlar, asgari tutarı ödenerek çevrilen kredi kartlarında, geri dönülmez noktaya, borcun artık çevrilemediği bir noktaya ulaştığını açıkça göstermektedir. Vatandaşlarımız, içine girdikleri sarmaldan bir türlü kurtulamamaktadır'' diye konuştu.

Yetkililerin, ''tüketici kredisi çekilerek kredi kartı borçlarının kapatılması gerektiğini, aksi halde kredi kartı gecikme faizlerini kapatmalarının mümkün olmadığı'' yönünde uyarıları olduğuna dikkati çeken Serdaroğlu, kredi kartı borcu olan vatandaşlara bankalar tarafından tüketici kredisi verilmediğini, böylece borçlarını kapatamadıklarını iddia etti.

Serdaroğlu, hazırladığı kanun teklifinin yasalaşması halinde bankalar ile vatandaşlar arasında ''kart barışı'' sağlanacağını ifade etti.





24 ayı geçmemek üzere taksitlendirilecek

Teklife, kredi kartı borçlarının, borçlunun talebi üzerine piyasa yapıcı bankaların ortalama tüketici kredisi faizi üzerinden ve 24 aylık vadeyi geçmemek üzere tüketici kredisine dönüştürülmesini öngörüyor.

Borcu tüketici kredisine dönüştürülen kredi kartının, tüketici kredisi ödemeleri bitinceye kadar kullanılmamasını da içeren teklifle, hakkında ihtar çekilmiş, icra takibi başlatılmış, varlık şirketlerine devredilmiş borçlar için de uygulanması öngörülüyor.