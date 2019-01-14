Kredi kartı borç yapılandırmasına bir banka daha katıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlarını yapılandıracağını açıkladı. Ziraat Bankası'nın sunduğu kredi hizmetine Vakıfbank da katıldı. Vakıfbank kart borçlularına 24 aya kadar yüzde 1.19, 60 aya kadar yüzde 1.20 faiz sunacak.

VakıfBank, bireysel kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması, aksamadaki bireysel ve ticari kredilerin yapılandırılması ile takipteki ticari kredi faizlerinin sıfırlanmasını içeren "Yanındaki Güç Paketi" kampanyasını açıkladı.

Buna göre VakıfBank, bireysel kredi kartı müşterilerine 60 aya varan vadelerle borç yapılandırma imkanı tanıyor. Yapılandırma, aylık yüzde 1,10 faiz oranıyla 24 aya; aylık yüzde 1,20 faiz oranıyla da 60 aya kadar vadelerle gerçekleştirebilecek.

Borçları 3 milyon TL'nin altında olan ve geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan müşterilere de 6 aya varan ödemesiz dönemle yapılandırma hakkı tanınacak.

Banka ayrıca, kredi borcunu ödemekte zorlanan bireysel müşterilerine, borçlarını 3 ay ödemesiz dönem ile 36 aya varan vadelerle yapılandırma, ticari segmentteki müşterilerine ise 6 ay ödemesiz olarak 60 aya kadar aylık yüzde 0,98'den başlayan faiz oranları ile ödeme imkanı tanıyacak.

2018 yıl sonundan önce 100 bin TL'nin altındaki kredisi takibe aktarılan müşterilerinin, borçlarını peşin ya da 12 aya kadar taksitle ödemeleri halinde, takibe aktarım sonrası tüm faizleri de sıfırlanacak.

Bankaya başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.