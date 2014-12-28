"'Kredi kartı bedelini geri alacağız' diye para isteyenlere inanmayın"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), tüketicileri "Kredi kartı, dosya masrafı, kayıp-kaçak bedellerini geri alıyoruz" diyen bazı yetkisiz, kötü niyetli kişi ve firmalara inanmamaları için uyardı.

TÜDEF'ten yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin haklarını ararken aldanmamaları ve dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri için tüketici derneklerinden yardım alabileceklerine işaret edildi.

Tüketicilerin bir süredir devam eden bankacılık işlemleri ücretleri ve son günler de kayıp-kaçak elektrik bedelleri için yetkisiz kişi ve firmalarca aldatılıp, istismar edildikleri ve dolandırıldıkları kaydedilen açıklamada, kişisel bilgi ve iletişim bilgilerinin de diğer güvensiz uygulama ve saldırgan reklamlara açık hale geldiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilere kayıp-kaçak bedelinin, kredi kartı ve kredi masraflarının geri alınacağına dair kısa mesaj ile ya da bizzat radyo, TV, gazete ve dergiler ile bunların internet sayfalarına ilan, link vererek ulaşan bazı kişi ve firmalar, vatandaşlardan bu hizmetleri karşılığında para talep ediyorlar. Hatta Federasyonumuza bağlı gönüllü derneklerimizin isimlerini ve amblemlerini dahi kullanacak kadar gözlerini karartan bu kişi ve şirketler tüketicilerden iletişim bilgilerini de isteyip, kendilerine ödemeli olarak başvuru evraklarını göndereceklerini belirtiyorlar. Daha sonra, bu evrakların teslimatında ortalama 70-100 lira gibi ücretler talep ediyor ve sonrasında yurttaşlarımızı kaderleriyle baş başa bırakıyorlar. Kredi kartı, dosya masrafı, kayıp-kaçak bedellerini geri alıyoruz diyenlere kanmayın."

Tüketicilerin bu ve benzeri durumlarda bu kişi ve firmaları, yetkili makamlara ve federasyona bağlı tüketici derneklerine bildirmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, bankacılık, kayıp-kaçak ve diğer tüketici hak ihlalleri hakkındaki şikayetler için 81 ilde 102 şubesi bulunan tüketici derneklerinden gerekli yardım ve desteğin alınabileceğine dikkat çekildi.