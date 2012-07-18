Kredi kartı bedeli ve hesap işletim ücreti değişiyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Özdemir, kredi kartı bedeli ve hesap işletim ücretlerinin değişeceğini açıkladı. Kredi kartı çıkartılması için yazılı başvuru isteyeceklerinin altını çizen Özdemir, bankacılık sektörünün karlı olduğunu, bir çıkışın olacağını sanmadığını söyledi.

28 Haziran itibariyle takipteki alacakların oranının yüzde 2,7 olduğunu söyledi. Ankara'da ekonomi muhabirleri ile biraraya gelen Özdemir, bankacılık sektörünün büyümesinin yanında bankaların sağlığının da önemli olduğunu, Basel 2 için sermeye yeterlilik konusunda bir sorun olmadığını söyledi.

Basel 2'de teminat değil derecelendirmenin ön planda olacağnı kaydeden Özdemir, "Bankacılık sektörü son 10 yılda yüzde 10,5 reel büyüme kaydetti. Bu büyüme trendinin devam etmesi muhemel" dedi. Bankaların karlarını bünyelerinde tutmalarını desteklediklerini belirten Özdemir, yeni banka lisansı için 300 milyon dolarlık sermaye şartını değiştirmeyeceklerini de söyledi.

Bankalar kart bedeli alabilirler

Sözleşmede belirtiliği sürece bankaların kart bedeli alabileceğini vurgulayan Öztekin, ''Ben bir tartışmaya girmek istemiyorum. Sonuçta bir bedel. Bankacıların lehine konuştuğumu da zannetmeyin. Ama bu işin bir bedeli var. Müşterilerine biliyorsunuz sıfır faizle kredi kullandıran bankalar var. Sonuçta bankalar verim hesabı yapıyor. Bu verim asgari alması gereken kar mantığı ile hareket ediyor. Sıfır faizle müşterisine kredi kullandırıyor. Sıfır faizle niye kullandırıyor? Müşterisinin mevduat ve genel verimine bakarak bu yaklaşım içerisinde oluyor. Kredi kartı konusunda da şöyle düşünüyorum. Elbette kredi kartı konusunda bizim harcama kültürümüzde bir eksiklik var. Tüketicimizin de o noktada bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ben kredi kartı alıyorum, yüksek aidatlıysa almıyorum. Ya da 'sende mevduatım var' diye itirazımı yapıyorum, ödemiyorum.''

10 LİRA ALANDA DA VAR 100 LİRA ALAN DA

Kredi kartları konusunda mahkemelerin bazı kararları olduğunu ve tüketicilerin mahkemelere giderek kredi kartı aidatlarını geri alabildiklerini hatırlatan Öztekin, bu konuda BDDK, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalıştığını, hem sektör hem de tüketiciler için en doğru yolun bulunacağını söyledi.

Öztekin, ''Sorun standardın olmayışı, biri 10 lira alıyor biri 100 lira alıyor. Buna bir standart getirilecek'' diye konuştu. Öztekin, tüketici hakları konusunda BDDK bünyesinde bir daire kuracaklarını da bildirdi.