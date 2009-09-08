Kredi kartı barışına ilgi beklenenin altında

Kredi kartını yapılandırma uygulamasına olan düşük katılım bankaları hayal kırıklığına uğrattı.



Kredi kartı barışına zor durumdaki kart sahiplerinin sadece üçte birinden, icralık durumdaki borcun ise dörtte biri kadar katılım oldu. Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında Ağustos 2009 dönemi itibariyle protokol imzalanan kart sayısı 273 bin 166 adet, kişi sayısı 246 bin 586 ve borç tutarı 784 milyon 666 bin 768 lira oldu. Uygulama öncesinde 875 bin kişinin 3.1 milyar liralık icraya düşmüş borcu nedeniyle böyle bir uygulamaya büyük ilgil göstermesi bekleniyordu. Fakat Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) internet sitesinde yer alan verilere göre, beklenen sonuca ulaşılamadı. Protokolü bozulan kart sayısı bin 832 adet, kişi sayısı bin 652 ve borç tutarı 5 milyon 558 bin 987 lira olarak gerçekleşti.



İki banka süreyi uzattı



Düşük katılıma rağmen uygulamanın son günlerinde gelen yoğun talep nedeniyle önceki gün Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin'in çağrısına dün bankalardan karşılık geldi. Bazı bankalar kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesinden yararlanmak için ek süre açtı. Geçen hafta BDDK Başkanı Bilgin, kanunda öngörülen süre dolmuş olsa da bankaların kendi iradeleriyle kanundaki hükümlere benzer şekilde yeniden yapılandırma için makul bir süre uzatımına gideceklerine inandığını söylemişti. Bu çağrının ardından Finansbank, yasadan yararlanma başvurularını 11 Eylül 2009 akşamına kadar kabul etmeye devam edeceğini açıkladı. Hemen ardından Yapı Kredi Bankası'ndan sürenin 30 Eylül Çarşamba gününe kadar uzatıldığı haberi geldi. İlerleyen günlerde süre uzatımı uygulamasına diğer bankalardan da katılım olması bekleniyor.



