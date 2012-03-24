Kredi kartı aidatı ödemek istemeyene tavsiye

T24- Bankalar ile kredi kartı kullananlar arasında aidat tartışması sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin’den ilginç bir ‘tavsiye’ geldi. Bilgin, “Kredi kartı sözleşmesine el yazınızla ‘aidatı ödemeyeceğim’ yazın ve ödemeyin” dedi.

Finans Derneği’nin Ankara’daki yemeğinde konuşan Bilgin, şunları söyledi: “Cuma günü benzin almak için girdiğim istasyonda pompacı, kredi kartı aidatını ödemediğini söyledi. ‘Nasıl ödemiyorsun’ diye sorduğumda, ‘Sözleşme geldiğinde arkasına aidatı ödemeyeceğim diye not düşüp öyle imzaladım’ dedi. Bu kadar basit. Bankacı kredi kartı için geldiğinde bu notu ekleme şartı koyun. İzin vermiyorsa başka bankaya gidersiniz.”



Yargıtay kredi kartlarından alınan ücretin yasal olmadığı yönünde bir karar almıştı. Bankalar Birliği ise tüketicinin altında imzası bulunan sözleşmelere istinaden ücretlerin tahsil edildiğine dikkat çekerek, ‘yasal bir işlem yapıyoruz’ demişti. Bu açıklamayı tüketici derneklerinin ‘tepki olarak kart kullanmayın’ çağrısı izlemişti. Bilgin, “Gelişmeleri biz de yakından izliyoruz” diye konuştu.

Milliyet'te yayımlanan Cnbc-e’nin haberine göre Bilgin, bugünlerde en acil konulardan birinin de uzun, en az 2 - 3 yıl vadeli finansman ve kaynak bulma sorunu olduğunu söyledi.



Bilgin, “Bu konuda vergisel veya bize özel diğer avantajlar olabilir. Acil bir şeyler yapmak lazım” diye ekledi. Sektör rakamlarına da değinen Bilgin, bankacılık sektörünün 2012 Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18’lik kar artışı ile ilgili, “Bankalarımızın faiz marjlarında bir iyileşme oldu. Temel sebebi budur” diye konuştu.

‘Aşırı tedbir büyümeye engel’

Bilgin, bankaların temmettü dağıtmamasının ise sonsuza kadar devam etmeyeceğini, yeri geldiğinde bunun değiştirileceğini söyledi. Bilgin, sektöre yönelik düzenlemelerde ‘hassas dengenin’ iyi korunmaması gerektiğini belirterek, “Tedbir alınırken ölçü kaçmamalı. Bu, ülkenin büyümesini bile engelleyebilir” diye konuştu.“Biz icrai müdahale etmeyiz; bizim görevimiz, önceden kuralları koyup uyulup uyulmadığına bakmak” diyen Bilgin, BDDK teknik çalışanlarının banka şubeleri bazında da denetlemeler yaptığını söyledi.