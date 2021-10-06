Kredi karşılığında belediyenin tüm gelirleri teminat gösterildi: AKP’li ve MHP’li üyeler karşı karşıya geldi

AKP’li Elazığ Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında altyapı yenileme çalışmaları için İller Bankası aracılığıyla Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansına (JICA) yaptığı 560 milyon TL kredi talebi karşılığında teminat olarak belediyenin tüm gelirlerini gösterilmesi Cumhur İttifakı üyeleri AKP ve MHP’yi karşı karşıya getirdi.

AKP'li Elazığ Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu belediye başkanvekili Aydın Kara başkanlığında toplandı.

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, gündem dışı söz alan MHP meclis üyesi Behçet Susmaz, yeraltı yenileme çalışmaları için belediye yönetiminin 560 milyon kredi talebi üzerine belediye başkanı Şahin Şerifoğullarına yetki verilmesine rağmen istenen kredi karşılığında teminat olarak belediyenin tüm gelirlerini gösterilmesi şartının mecliste okunmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

MHP'li Susmaz'a cevap veren AKP meclis üyesi Veysi Toptaş “O kadar kredi kullanımı için onay aldık hangisinin teminatları burada okundu. Biz belediye başkanına yetki veriyoruz” diyerek savunma yaptı.

Belediyenin kredi talebine karşılık İller Bankası’nın teminat olarak belediye gelirlerinin gösterilmesi şartından haberdar olmadıklarını belirten Elazığ Belediyesi MHP Meclis üyesi Behçet Susmaz, şöyle konuştu:

"Belediye başkanına ‘Protokolle ilgili bir ön çalışma raporu var mı?' diye sordum. ‘Yok' dedi. Biz bu kararı aldıktan sonra protokol yapılacak demişti başkan. İller Bankası bize bir yazı yazıyor bu yazıda diyor ki; “belediye meclisinden 2021 yılı içerisinde bu kararı alın ve gönderin size kredi verelim” Bu yazıda verilen kredinin şartları belirlenmiş ve çok ağır şartları var.

Keşke meclise bu karar gündem maddesi olarak üç beş satırla değil de İller Bankası’nın yazmış olduğu ek yazıyla beraber gelseydi ve burada okunup sonrasında oylama yapılsaydı.

Kaldı ki öyle olması lazım. Bu yazı okunmadı maalesef. İller bankası belediye meclisinden çıkması gereken kararın yazısını göndermiş. Ama biz mecliste bunu görüşürken iller bankasının gönderdiği yazıdaki hususlar görüşülmedi.

İller Bankası belediye meclisimizden böyle bir karar alınmasını istiyor. Ancak biz böyle bir karar almadık sayın başkan. Buradaki kararın mecliste okunması lazım. Belediye meclisinde alınan karar başka iller bankasının istediği karar başka.

Siz İller Bankası’nın gönderdiği kararı göndereceksiniz ama meclis olarak biz böyle bir karar almadık. İller Bankası belediyenin su gelirlerine, tahsilatlarına el koyamaz. Belediye Başkanına daha önce bu kredi için ‘İller Bankası’nın bu kredi için bizden bir talebi var mı?' diye sordum. Başkan bey ‘yok' dedi.

Su ve tahsilat gelirleri teminat olarak gösterildi

İller bankasının Elazığ Belediyesine gönderdiği teminat dilekçesinin bir kısmı şöyle;

“Belediye su gelirlerinin alt kredi anlaşması ile kullanılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine teminata konu su gelirlerinin yetmemesi halinde belediyenin kira, işgal harcı ile elektrik, havagazı, tüketim vergisi gelirleri ile diğer gelirlerinde alt kredi anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine söz konusu gelirlerin yetmemesi durumunda banka ve hazine ve maliye bakanlığınca kanunda yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine, su gelirlerinin teminat hesabına aktarılmasına söz konusu teminat hesabına belediye lehine birinci sırada ve süresiz olarak rehin tesis edilmesi için gerekli evrakın imzalanmaya, belediyeyi borç altına sokabilecek her türlü sözleşme ve evrakı imzalamaya ve gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya teminat hesabı oluşturulması kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlunu yetkili kılınmasına Belediye Meclisince karar alınmıştır.”

"Belediye başkanı adına konuşamayız"

Kredi taleplerinde bu tarz şartların olmasının normal olduğunu belirten AKP meclis üyesi Veysi Toptaş ise, “Borcunuzu ödemezseniz icra başlarsa bunlar yapılır. Siz borcunuzu ödedikten sonra böyle bir şey olmaz. O kurum alacağını garantiye almak için istemiş olduğu tedbirlerdir. Elazığ'daki herhangi bir bankadan borç alsanız dahi size aynı maddeleri koyar. Elazığ Belediye ödemediği taktirde bütün belediyeler el koyarım diyor. Borcu isteyen belediyemiz karşıdaki kurum ise borca karşı taahhütler isteyecek. O kadar kredi kullanımı için onay aldık hangisinin teminatları burada okundu? Biz belediye başkanına yetki veriyoruz. Biz sadece meclisteki üye arkadaşların her zaman hem iller bankası veya özel bankayla ilgili belediye başkanımıza bu mecliste yetki verdik. Hiçbir meclis üyesi arkadaşımız iller bankasından, özel bankadan taahhüt edilen şartları sormadı. Sizde belediye başkanımız gelince sorarsınız. Biz belediye başkanının adına konuşamayız” ifadelerini kullandı.