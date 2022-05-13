Kredi iflas riski 2008’den bu yana en yüksek seviyede

Dolar/TL’de aralıksız altı gündür süregelen değer kaybı bugün de devam ederken, bankacılar kurun yeni bir bant aradığını belirttiler.

Dolar/TL bu sabah 20 Aralık’tan beri ilk kez 15.43’e yakın seviyelerden işlem görürken, bankacılar kurun 15.5’in altında denge bulabileceğini ifade ettiler.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri dün 700 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye’ye ait varlıkların taşıdığı risk hakkında gösterge olan CDS’teki belirgin yükseliş Hazine’nin dolar borçlanma maliyetlerini yükseltirken, bankacılar maliyetlerin çift haneye yaklaştığına dikkat çektiler.

Dolarda yeni bant tahmini 15-15,5

CDS’ler son bir haftada 72 baz puan ile keskin şekilde yükselerek dün gün içinde 7 Mart’ta gördüğü 700 baz puan seviyesini aştıktan sonra günü 697/705 baz puandan kapattı.

Dolar/TL yılın başından bu yana belirli bantlar içinde işlem görüyor.

Son olarak Ukrayna savaşının başlamasının hemen ardından 14.5 seviyesinin üzerine çıkarak işlem gördüğü bantı kıran dolar/TL, mart ayı başlarından geçen haftaya kadar 14.5-15 bandında işlem görüyordu.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu beş işlemciden dördü dolar/TL’deki yeni bandı 15-15.5 olarak tahmin ederken, bir bankacı ise 15.5-16 bandını öngördü. Bankacılar önümüzdeki haftalarda bandın daha net seçilebileceğini belirtti.

Küresel faiz artışları etkili

Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişeleri ve satış baskısının kuvvetlendiği son altı işlem gününde ise TL dolar karşısında yüzde 5’e yakın değer kaybetti.

Bankacılar mevcut kur politikasını, kamunun kuruluşlarının döviz arzını ve talebini yönlendirdiği kontrollü bir rejim olarak nitelendiriyor.

Bankacılar bu politikada TL’nin önümüzdeki dönemde işlem göreceği bandı kestirmeye ve TCMB’nin ekside olan döviz rezervlerindeki seyre bakarak bunun ne kadar sürebileceğini analiz etmeye çalışıyorlar.

TCMB ve BDDK son olarak bankalara kurumsal döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesini istedi. Konuya yakın bir kaynak uygulama ile likiditenin düşük olduğu saatlerde TL’deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

Nebati'nin açıklamaları bekleniyor

Geçen hafta 14.75 seviyesinden yükselişe başlayan dolar/TL bu sabah 08:50’de 15.4200 seviyesinden işlem görüyor. Yabancı yatırımcı oranının tarihi düşük seviyede olduğu BIST-100 endeksi dün yüzde 2.57 düşüşle 2391 puandan kapandı.

Bugün yurtiçinde 1000’da açıklanacak olan mart ayı sanayi üretimi verisi izlenecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geçen ay yüzde 70’e varan enflasyonu düşürmek üzere atılacak adımlar hakkında ipucu verip vermeyeceği de bugün saat 10:00 ve 14:00’te yapması beklenen konuşmalarda takip edilecek.

Küresel piyasalara bakıldığında ABD hisse piyasaları dalgalı işlemlerde ekside kapanırken Asya borsaları kayıplarını telafi etti. Dolar, yatırımcıların yüksek enflasyon ve Fed’in politika sıkılaştırma hamlelerine dair endişelerinin devam etmesiyle yirmi yılın zirve seviyesine yakın seyrine devam etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, merkez bankasının enflasyonla mücadelesinin “sancılı olacağını” söyledi. Powell, Fed’in gelecek iki politika toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımı kararı alınmasını beklediğini yineleyerek, “daha fazlasını yapmaya da hazırız” dedi. Yatırımcılar Fed’in toplantılarda 75 baz puan ile tahminlerden yüksek faiz artırımında bulunabileceğinden endişe ediyorlardı.

Rezervle talep yönetimi

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40’ını ve KKM uygulamasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla “istikrar” için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak yorumluyor.

Artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu döviz finansman miktarı her geçen gün artarken Türkiye’nin enerji ithalatının neredeyse tamamı TCMB’nin rezervlerinden karşılanıyor. Bankanın swap hariç eksi 48 milyar dolarlık rezervi bulunuyor.

TL’deki değer kaybı ile birlikte Nebati’nin daha önce tasarım çalışmalarının tamamlandığını söylediği bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin ilk ihracının kısa sürede gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de piyasalarda yakından takip ediliyor. (REUTERS)