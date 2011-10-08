-Kredi hacmi yılbaşından beri yüzde 27,5 büyüdü ANKARA (A.A) - 08.10.2011 - Katılım bankaları hariç bankacılık sektörü kredi hacmi yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 27,5 oranında büyüdü. Sektörün 2011'in ilk haftası itibariyle 446 milyar 261 milyon 498 bin lira olan kredi hacmi, 23 Eylül itibariyle 568 milyar 921 milyon 520 bin liraya ulaştı. AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, bu süreçte kredi hacmi 122 milyar 660 milyon 22 bin lira artmış oldu. Kredi hacmindeki yıllık artış ise yüzde 44,3'e ulaştı. Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen yıl 17 Eylül tarihinde 394 milyar 260 bin 366 lira düzeyindeydi. Bu arada, toplam kredilerin artış eğiliminin geçmiş dönem ortalamalarının altına indiğini belirten Merkez Bankası, yılın son çeyreğinden itibaren baz etkisinin ortadan kalkmasıyla beraber kur etkisinden arındırılmış kredi artışının yıllık yüzde 25 seviyesine yakınsayacağını öngörüyor. Öte yandan, mevduat bankalarındaki mevduat da 9 aylık süreçte yüzde 14,3 artış gösterdi. 7 Ocak 2011 itibariyle 542 milyar 523 milyon 917 bin lira olan toplam mevduat, 23 Eylül 2011 itibariyle 620 milyar 252 milyon 917 bin liraya çıktı. Mevduattaki artışta yabancı para cinsinden mevduat miktarındaki yükseliş belirleyici oldu. Söz konusu dönemde yabancı para cinsinden mevduat yüzde 23,8'lik artışla 147 milyar 870 milyon 667 bin liradan 182 milyar 991 milyon 404 bin liraya çıktı. Mevduat bankalarındaki TL mevduat ise 7 Ocak-23 Eylül arasındaki dönemde yaklaşık yüzde 10,5'lik artışla, 379 milyar 6 milyon 968 bin liradan 418 milyar 662 milyon 502 bin liraya çıktı. Mevduat bankalarındaki toplam mevduat yıllık bazda ise yüzde 21,9 büyüdü. Bankalardaki toplam mevduat 17 Eylül 2010'da 508 milyar 674 milyon 781 bin lira idi.