Kredi Garanti Fonu’nun yönetimi:  İki AKP Genel Başkan Yardımcısı, iki eski AKP milletvekili, Erdoğan’ın akrabası atandı

Kredi Garanti Fonu’nun yönetiminde iki AKP Genel Başkan Yardımcısı, iki eski AKP milletvekili, bir de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası atandı.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir’in haberine göre, AKP’li yöneticiler, eski milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık bürokratları bu kurumlara da yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak atanıyor.

TOBB ve KOSGEB’in en yüksek paya sahip olduğu, kamu bankalarının da ortaklık payı bulunduğu Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu’nda şu isimler yönetimde yer alıyor:

" Erdoğan Özegen: Yönetim Kurulu Başkanı, eski AKP Milletvekili.

Hasan Basri Kurt: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP Milletvekili, eski İBB bürokratı.

Mahmut Mücahit Fındıklı: Yönetim Kurulu Üyesi, AKP Genel Başkan Yardımcısı, eski AKP Milletvekili.

Recep Ali Erdoğan: Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası, KOSGEB Başkan Yardımcısı, Okul Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Serdar: Yönetim Kurulu Üyesi, AKP Genel Başkan Yardımcısı, eski Refah Partisi İl Başkanı, eski AKP Milletvekili.

Necdet Karadeniz: Yönetim Kurulu Üyesi, Eximbank Genel Müdür Yardımcısı