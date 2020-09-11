Kredi Garanti Fonu'ndan üç TOBB'lu isim eş zamanlı istifa etti, yönetimde ağırlık Hazine'de

Reel sektörün ve piyasaların sıkıntı yaşadığı dönemlerde verdiği kefaletle nakit ihtiyacını karşılayan Kredi Garanti Fonu yönetiminden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi üç kişi eş zamanlı istifa etti.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, bugüne kadar 375 milyar liralık krediye kefalet veren Kredi Garanti Fonu’nda TOBB’un ağırlığı sıfırlandı.

KGF’nin 9 kişilik yönetim kurulunda bulunan TOBB üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz dahil üç isim ani bir kararla eşzamanlı olarak istifa ettiler. Böylece KGF’de, yeni yönetim Hazine ağırlıklı isimlerden oluştu. KGF’nin Yönetim Kurulu Üyesi sayısı da 9’dan 8’e indi.

Uzun süredir KGF’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten aynı zamanda TOBB Başkan Yardımcılığı ve Ankara Ticaret Borsası Başkanlığı görevleri bulunan Faik Yavuz’un yanı sıra, TOBB’un KGF’deki diğer temsilcileri; Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan da ayrılan diğer iki isim oldu.

Yeni yönetimde şu isimler bulunuyor: Murat Zaman-Yönetim Kurulu Başkanı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü. Cevahir Uzkurt-Başkan Yardımcısı: KOSGEB Başkanı. Kasım Akdeniz-KGF Genel Müdürü. Mikail Hıdır-Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışmanı. Hakan Ertürk-Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı. Recep Ali Erdoğan-KOSGEB Başkan Yardımcısı. Temel Tayyar Yeşil-Ziraat Bankası Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı. Erkin Aydın-Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı.

Aracılık ettiği kredi miktarı günden güne büyüdü

28 Ağustos itibarıyla KGF aracılığıyla kullandırılan ticari kredilerin miktarı 334 milyar 541 milyon lira oldu. Ancak bu rakama geri ödemeler dahil değil. Geri ödemelerin de dahil edilmesi haline, KGF’nin aracılık ettiği kredi miktarının 500 milyar lira civarında olduğu kaydediliyor. Aynı tarihte bankacılık sistemi kredi hacmi 2 trilyon 820 milyar lira düzeyindeydi. Buna göre KGF’nin bankacılık sistemi içindeki payı yüzde 11.9 olarak gerçekleşti.

Son yıllarda kefalet verdiği kredi hacmi giderek artan KGF, yılbaşından bu yana aracılık ettiği krediler, bankacılık sistemindeki kredi hacmindeki artışın iki katından fazla arttı. 3 Ocak’tan bu yana bankacılık sektörü kredi hacmi yüzde 28.5 artarken, KGF kefaletli risk bakiyesi yüzde 78.3 oldu.

COVID-19’un ekonomik hayata etkilerini azaltmak amacıyla kamu bankaları tarafından kullandırılan kredilerde, KGF devreye sokuldu. Böylece kurulduğu günden bu yana ilk kez bireysel kredilere de kefalet vermeye başlayan KGF, şu ana kadar 41 milyar 630 milyon liralık krediye aracılık etti. Bu rakam, 383 milyar 792 milyon lira düzeyinde olan bankacılık sektöründeki bireysel temel ihtiyaç kredilerinin yüzde 10.8’ine karşılık geliyor. Ziraat Bankası, HalkBank ve Vakıfbank, aylık geliri 5 bin liranın altında olan bireysel müşterilere, KGF kefaletiyle 10 bin liraya kadar 36 ay vade ile kredi kullandırmıştı.