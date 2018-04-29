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BBC Türkçe

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 1989'dan beri ilk defa Çin'in notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in notunu 1989 yılından sonra ilk defa düşürdü. Çin ise Moody's'in 'durumu abarttığını' söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notunu 1989 yılından sonra ilk defa düşürme kararı aldı.

Moody's, Çin'in uzun vadeli yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunu bir kademe indirerek "Aa3"ten "A1" seviyesine çekti.

Not görünümünü ise negatiften durağana değiştirdi.

Kurum, not indirimine gerekçe olarak ülke ekonomisinin geleceğine dair soru işaretlerini gösterdi.

Moody's yaptığı açıklamada, Çin'in "finansal gücünün ilerleyen yıllarda eriyebileceğini ve borcunun büyüme potansiyelinin yavaşlaması ile beraber artabileceğini" belirtti.

Çin Maliye Bakanlığı ise 'kararın tamamen temelsiz olduğunu' vurgulayarak, Moody's'in ülkenin ekonomik sorunlarıyla ilgili durumu abarttığı ve reform çabalarına gereken değeri vermediği açıklamasında bulundu.

Not indirimi Çin hükümetinin borçlanma maliyetini artırabilir.

Çin ekonomisi 2016 yılında yüzde 6,7 büyümüştü, bu da 1990 yılından beri en düşük büyüme oranına işaret ediyor.

2015 yılında ise Çin ekonomisinin büyüme oranı yüzde 6,9 olmuştu.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in borcu gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 260'ına denk geliyor.

Çin hisse senetleri kararın açıklanmasının ardından 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Çin'in Moody's kararına gösterdiği tepki, bir kredi derecelendirme kuruluşunun bir ülkeden aldığı ilk eleştiri değil.

2011 yılında Standard & Poor's'ın ABD'nin notunda indirime gitmesine ABD'li yetkililer büyük tepki göstermişti.

Aynı şekilde Türkiye'de de Standard & Poor's ve Moody's'in not indirimine gitmesi Türk hükümet yetkililerinin eleştirilerine yol açmıştı.

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